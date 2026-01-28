Barragem do Alqueva inicia hoje descargas controladas

A Barragem do Alqueva vai iniciar esta quarta-feira descargas controladas, a partir das 16:00, através da abertura dos descarregadores de meio fundo, para responder ao facto de a albufeira se encontrar próxima do Nível de Pleno Armazenamento.

Em comunicado, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) revelou que, às 16:00, “vai abrir os descarregadores de meio fundo da barragem” para efetuar “descargas controladas”.

Esta operação visa responder “à persistência de caudais afluentes elevados no Sistema Alqueva-Pedrógão, que elevaram os níveis da albufeira para valores próximos do Nível de Pleno Armazenamento”, explicou a empresa.

“Prevê-se um caudal de descarga inicial de 600 metros cúbicos por segundo (m3/s) que, somado ao caudal turbinado, perfaz um caudal lançado total de 1.200m3/s”, informou a EDIA.