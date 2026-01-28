Bleap encaixa seis milhões para criar mais contas na blockchain e entrar na América Latina

A startup Bleap, liderada pelos empreendedores portugueses João Alves e Guilherme Gomes, anunciou esta quarta-feira que angariou seis milhões de dólares (5,02 milhões de euros) numa ronda de investimento liderada pela britânica Blossom Capital para continuar a criar “contas bancárias” com tecnologia blockchain.

O financiamento seed (inicial) sucede à ronda de 2,3 milhões de dólares (1,9 milhões de euros) angariada no final de 2024. O plano da empresa com sede em Londres é “continuar a construir uma base melhor” para o funcionamento do dinheiro e ter “tudo o que possa ser negociável” na aplicação móvel, desde ativos digitais até outro género de tokens.

“Desde a ronda pré-seed, crescemos para mais de 20 mil utilizadores e processámos mais de 30 milhões de dólares [25 milhões de euros] em transações só em 2025. Esta tração reforçou aquilo em que acreditávamos desde o início: as pessoas querem ferramentas financeiras que funcionem globalmente, instantaneamente e sem intermediários desnecessários”, informa a empresa fundada por ex-colaboradores da Revolut.

Desde então, a Bleap expandiu a oferta além dos pagamentos. Os utilizadores da aplicação – inicialmente designada app de pagamentos self-custody (custódia própria ou quando alguém é o seu próprio banco) – podem agora comprar ativos digitais. “Os interfaces melhoraram, mas, por debaixo, o dinheiro ainda circula em sistemas construídos há décadas. É daí que vem a maior parte da fricção”, afirmou João Alves, em comunicado divulgado online.

Brevemente, a dupla de inovadores prevê lançar outras funcionalidades de negociação sem taxas diretamente na aplicação. Mas a ambição não se fica por aí. A nova ronda de investimento servirá para apoiar a Bleap na expansão quer pela Europa quer na América Latina e acelerar o desenvolvimento de produtos.

Numa entrevista ao ECO, João Alves havia explicado que a internacionalização pela América Latina iria ser possível graças à parceria com a Mastercard. “A Mastercard vai ajudar-nos a tornar a Bleap global. Neste momento o cartão só está disponível na Europa, mas estamos a trabalhar para o levar nos próximos meses já para Brasil, Colômbia, Argentina e México. Ou seja, dá-nos escala e permite-nos chegar a novos mercados muito mais rápido”, referiu o cofundador da Bleap.

A Bleap foi fundada em 2024 por João Alves e Guilherme Gomes, após vários anos a desenvolverem produtos para o banco digital. No ano passado, a tecnologia disruptiva da Bleap foi destacada na lista “30 under 30” da revista Forbes Europa com um reconhecimento atribuído especificamente ao cofundador Guilherme Gomes, que foi um dos quatro portugueses nesta tabela de jovens adultos que se estão a destacar a nível internacional.