Brasileira Embraer com recorde de encomendas em 2025

A empresa brasileira Embraer, a terceira maior fabricante aeronáutica do mundo, encerrou 2025 com uma carteira recorde de encomendas avaliada em 31,6 mil milhões de dólares (cerca de 26,26 mil milhões de euros), indicou a empresa. A companhia, que controla a OGMA, vendeu cinco KC-390 para Portugal.

No quarto trimestre do ano, “a Embraer entregou as primeiras quatro aeronaves A-29N Super Tucano à Força Aérea Portuguesa, reforçando o seu papel na modernização da frota do país”.

Na mesma nota, lê-se ainda que a Embraer e o Governo português “assinaram uma Carta de Intenções para avaliar a possível instalação de uma linha de montagem final do A-29N em Portugal, visando atender à crescente demanda europeia por aeronaves na configuração NATO”.

As encomendas reportadas pela Embraer no quarto trimestre do ano passado foram 20% superiores em valor às do mesmo período de 2024.

As aeronaves comerciais foram o produto mais procurado, com um crescimento anual de 42%, seguidas pelas aeronaves militares, com uma subida de 10%. Em 2025, a Embraer entregou 244 aeronaves, mais 18% do que as 206 do ano anterior. Destas, 155 foram jatos privados, 78 aviões comerciais e 11 militares.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares, tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, é acionista maioritária da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.