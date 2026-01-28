Brasileira Embraer com recorde de encomendas em 2025
As aeronaves comerciais foram o produto mais procurado, com um crescimento anual de 42%, seguidas pelas aeronaves militares, com uma subida de 10%.
A empresa brasileira Embraer, a terceira maior fabricante aeronáutica do mundo, encerrou 2025 com uma carteira recorde de encomendas avaliada em 31,6 mil milhões de dólares (cerca de 26,26 mil milhões de euros), indicou a empresa. A companhia, que controla a OGMA, vendeu cinco KC-390 para Portugal.
No quarto trimestre do ano, “a Embraer entregou as primeiras quatro aeronaves A-29N Super Tucano à Força Aérea Portuguesa, reforçando o seu papel na modernização da frota do país”.
Na mesma nota, lê-se ainda que a Embraer e o Governo português “assinaram uma Carta de Intenções para avaliar a possível instalação de uma linha de montagem final do A-29N em Portugal, visando atender à crescente demanda europeia por aeronaves na configuração NATO”.
As encomendas reportadas pela Embraer no quarto trimestre do ano passado foram 20% superiores em valor às do mesmo período de 2024.
As aeronaves comerciais foram o produto mais procurado, com um crescimento anual de 42%, seguidas pelas aeronaves militares, com uma subida de 10%. Em 2025, a Embraer entregou 244 aeronaves, mais 18% do que as 206 do ano anterior. Destas, 155 foram jatos privados, 78 aviões comerciais e 11 militares.
A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares, tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.
Em Portugal, é acionista maioritária da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Brasileira Embraer com recorde de encomendas em 2025
{{ noCommentsLabel }}