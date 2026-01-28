Ciclone Kristin: Ageas e Fidelidade mobilizam peritos para a região centro e reforçam linhas de apoio

O grupo Ageas Portugal, através das marcas Ageas Seguros, Seguro Directo e Ocidental contabilizou 170 ocorrências até às 14 horas desta quarta-feira na sequência das tempestades Ingrid e Joseph e da mais recente depressão Kistrin que está a assolar Portugal continental.

A Ageas informou que a tempestade provocou centenas de ocorrências em todo o país, com particular gravidade na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra. Os danos incluem quedas de árvores, interrupções de vias e cortes de energia que afetaram milhares de pessoas, revelou a seguradora.

Mobilização de peritos nas zonas mais afetadas, garantindo uma avaliação célere dos danos, foi uma medida imediata do Grupo Ageas, a par do reforço da Linha de Participação de Sinistros, que assegura a máxima capacidade de atendimento a clientes.

Também a Fidelidade procedeu à deslocação de uma unidade móvel de emergência da GEP, empresa de peritagens da seguradora, para Leiria, com reforço de peritos no terreno, permitindo prestar apoio direto e esclarecer as questões dos clientes que se desloquem ao local. Em Coimbra, está igualmente disponível um ponto de apoio técnico.

A Fidelidade recomenda que os clientes privilegiem os canais habituais e digitais para a participação de sinistros, garantindo uma gestão mais eficiente dos pedidos, mas disponibilizou uma linha de emergência dedicada ao apoio de situações mais urgentes, assegurando um atendimento célere e prioritário através do número de telefone 214238440, disponível 24h por dia.

A Fidelidade continuará a acompanhar a evolução da situação de forma permanente, atuando com a máxima diligência na regularização dos processos em estreita articulação com a sua Rede Comercial.