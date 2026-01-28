Ciclone Kristin: árvores, plantas e pomares podem estar sem seguro

As tempestades que temos registado são efetivamente graves e muito acima do que é habitual para a época, com episódios de vento e precipitação extrema, descreveu a ECOseguros Filipe Charters de Azevedo, responsável pela seguradora agrícola Hagel em Portugal.

Os danos na agricultura pelos eventos das depressões Ingrid e Joseph e pelo ciclone Katrin foram comentados pelo gestor: “Estamos em pleno inverno e, de um modo geral, não há colheitas em risco imediato, uma vez que a maioria das culturas ainda se encontra fora do período produtivo”, mas ressalva que esta época levanta algumas preocupações específicas em culturas com ciclos diferentes, como os citrinos e o abacate”.

Charters de Azevedo afirma que “em culturas como os citrinos, onde ainda pode existir fruta em árvore, e no abacate, cujo ciclo produtivo é mais prolongado, podem ocorrer impactos pontuais, sobretudo ao nível da queda de fruto e de danos nas plantas”.

No entanto, para o responsável da Hagel “é importante distinguir entre seguros de colheitas e seguros de árvores e plantas. Os nossos seguros são essencialmente de colheitas, cobrindo perdas de produção durante o ciclo produtivo”, esclarecendo que “os danos em árvores, plantas ou pomares permanentes só estão abrangidos quando existe uma proteção específica para esse efeito, que infelizmente ainda é pouco contratada”.

Em qualquer caso, diz estar “estar atento à evolução da situação e totalmente disponíveis para apoiar os nossos clientes, quer no acompanhamento técnico, quer na gestão de eventuais sinistros”.

A passagem da depressão Kristin pelo continente português provocou esta quarta-feira extensos danos materiais e quatro mortes, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), numa nota de esclarecimento.