Ciclone Kristin: árvores, plantas e pomares podem estar sem seguro
Estamos em pleno inverno e, de um modo geral, não há colheitas em risco imediato, afirma Filipe Charters de Azevedo, da seguradora agrícola Hagel. No entanto, alerta para coberturas menos utilizadas.
As tempestades que temos registado são efetivamente graves e muito acima do que é habitual para a época, com episódios de vento e precipitação extrema, descreveu a ECOseguros Filipe Charters de Azevedo, responsável pela seguradora agrícola Hagel em Portugal.
Os danos na agricultura pelos eventos das depressões Ingrid e Joseph e pelo ciclone Katrin foram comentados pelo gestor: “Estamos em pleno inverno e, de um modo geral, não há colheitas em risco imediato, uma vez que a maioria das culturas ainda se encontra fora do período produtivo”, mas ressalva que esta época levanta algumas preocupações específicas em culturas com ciclos diferentes, como os citrinos e o abacate”.
Charters de Azevedo afirma que “em culturas como os citrinos, onde ainda pode existir fruta em árvore, e no abacate, cujo ciclo produtivo é mais prolongado, podem ocorrer impactos pontuais, sobretudo ao nível da queda de fruto e de danos nas plantas”.
No entanto, para o responsável da Hagel “é importante distinguir entre seguros de colheitas e seguros de árvores e plantas. Os nossos seguros são essencialmente de colheitas, cobrindo perdas de produção durante o ciclo produtivo”, esclarecendo que “os danos em árvores, plantas ou pomares permanentes só estão abrangidos quando existe uma proteção específica para esse efeito, que infelizmente ainda é pouco contratada”.
Em qualquer caso, diz estar “estar atento à evolução da situação e totalmente disponíveis para apoiar os nossos clientes, quer no acompanhamento técnico, quer na gestão de eventuais sinistros”.
A passagem da depressão Kristin pelo continente português provocou esta quarta-feira extensos danos materiais e quatro mortes, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), numa nota de esclarecimento.
