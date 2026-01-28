Coleção de roupa exclusiva marca regresso das séries e filmes dos canais Star

"A campanha 'Regressos Star' parte da premissa de que os melhores momentos da nossa vida regressam sempre à nossa memória", explica Margarida Morais, responsável da Disney Portugal.

“Mostrar que aquilo que nos marca, regressa” é o mote com o qual os canais Star promovem as novas temporadas das suas séries e filmes. O conceito criativo da campanha “Regressos Star” está espelhado numa coleção de roupa exclusiva, produzida em Portugal, composta por cinco peças diferentes, cujos padrões trazem de regresso as famosas interrupções da televisão, como a mira técnica ou o chuvisco.

As peças da coleção não vão estar à venda, sendo possível ganhá-las através de passatempos, que vão decorrer em exclusivo nos intervalos das novas temporadas de algumas das séries dos canais Star Channel, Star Life, Star Crime, Star Comedy, Star Movies, entre 28 de janeiro e 16 de fevereiro.

“A campanha ‘Regressos Star’ parte da premissa de que os melhores momentos da nossa vida regressam sempre à nossa memória. Também nos canais Star há filmes inesquecíveis que vemos vezes sem conta, ou séries que regressam todos os anos, pois gostamos tanto delas que preferíamos que nunca mais acabassem”, explica Margarida Morais, diretora de marketing e comunicação da The Walt Disney Company (TWDC) Portugal, citada em comunicado.

“O paralelismo com a moda é evidente, que sabemos que é cíclica – o que marcou uma época acaba por regressar, ainda que com um novo olhar ou com novas formas. Por isso, trouxemos de volta as icónicas interrupções coloridas da televisão que marcaram várias gerações, transformando-as numa coleção de roupa de edição super limitada, idealizada e produzida em Portugal e feita 100% de nostalgia, que faz o público regressar ao mood vintage da televisão. Tal como os conteúdos icónicos dos canais Star, o que fica na memória, regressa sempre”, reforça, por sua vez, Hellington Vieira, diretor criativo da TWDC Portugal.

A campanha foi desenvolvida pela equipa de marketing e comunicação e estúdio criativo in-house da The Walt Disney Company (TWDC) Portugal, com produção dos spots televisivos da Playground, planeamento de meios a cargo da Publicis e presença on-air nos canais Star, no digital, rádio, imprensa e DOOH/OOH, até 16 de fevereiro. A divulgação da coleção de roupa e dos passatempos foi também assegurada através de uma campanha com criadores de conteúdos digitais, a cargo da Lift Consulting.