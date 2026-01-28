Media

Dazn transmite 16 jogos da UEFA Champions League em simultâneo

Este tipo de cenário não é exclusivo da UEFA Champions League e repete-se também nas jornadas finais de outras grandes competições europeias.

A Dazn vai transmitir esta quarta-feira, em direto e simultâneo, 16 jogos da UEFA Champions League.

O consumo de desporto é hoje cada vez mais exigente, sobretudo em noites de grandes decisões como esta da UEFA Champions League, em que tudo acontece ao mesmo tempo“, começa por enquadrar João Diogo Ferreira, managing director da Dazn Portugal, numa alusão aos 18 jogos da última jornada da fase de liga da UEFA Champions League, que se realizam às 20h.

A plataforma vai então, na mesma app, acompanhar 16 jogos em direto em simultâneo. Este tipo de cenário não é exclusivo da UEFA Champions League e repete-se também nas jornadas finais de outras grandes competições europeias, como a Premier League, a LaLiga ou a Bundesliga, prossegue a Dazn.

