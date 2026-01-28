Do “empadão” ao “abanão”. As frases do debate da segunda volta das presidenciais

O debate foi único mas ficou longe de ser memorável. André Ventura e António José Seguro tiveram quase 80 minutos para discutir e apresentar as ideias querem levar para o Palácio de Belém depois de 8 de fevereiro, não deixaram muitas frases que ficaram no ouvido, mas algumas marcaram claramente as posições defensivas e atacantes dos dois concorrentes em relação a vários temas.

No debate transmitido na RTP, SIC e CNN, o líder do Chega começou por tentar ‘pintar’ o adversário como um político sem ideias, que só diz banalidades e que ficou muito tempo em silêncio, chegando a citar críticas proferidas no passado por Aníbal Cavaco Silva (que vai votar em Seguro) e Mário Soares (fundador do partido que Seguro liderou). Seguro retorquiu com a acusação já frequente que Ventura não quer chegar à presidência e está na corrida para tentar ser primeiro-ministro, mas conseguiu brilhar ao classificar as ideias do Chega sobre o controlo da imigração de “política do empadão”.

Veja aqui algumas das frases que marcaram o debate:

As primeiras ‘farpas’:

" Defendo uma sociedade que valoriza todos os seres humanos, que não discrimina” António José Seguro

"Isto não é sobre António José Seguro, mas cancelarem-me a mim e ao meu projeto de mudança do sistema” André Ventura

A relação com o Governo:

"Vim para cooperar. Todas as quintas-feiras o primeiro-ministro irá a Belém para reunir comigo. É aí que as exigências se fazem” António José Seguro

"O Governo está a acender velas para ser eleito um Presidente que será uma espécie de rainha de Inglaterra e não precisamos disso” André Ventura

A reforma laboral e o veto:

"Como Presidente gostaria que o debate que ocorresse na concertação social tivesse a ver com o futuro da economia” António José Seguro

"Se a reforma laboral se mantiver tal como está não passará!” André Ventura

As subvenções vitalícias:

"Decidi não a receber depois de ter saído do Parlamento. Enquanto tiver cérebro e mãos para trabalhar eu continuarei a fazê-lo” António José Seguro

"Acha bem que Armando Vara esteja a receber duas pensões vitalícias do Estado? Acha bem que José Sócrates esteja a receber? Se quisermos acabar com as subvenções vitalícias temos de mudar a Constituição para permitir a retroatividade, como sabe que para mudar nomeações para os altos cargos do Estado devemos despartidarizar” André Ventura

A Saúde:

"Não represento nenhum partido, a não ser a mim próprio. Percebo que o Dr. André Ventura, como líder partidário, esteja a fazer desta eleição umas primárias à direita para concorrer com o primeiro-ministro. Mas está na eleição errada. Isto não é um debate parlamentar. Quem tem o poder executivo é o Governo” António José Seguro

"O estado da Saúde é o resultado de PS e PSD, nomeadamente em terem permitido que imigração se tenha descontrolado” André Ventura

A imigração:

"Esta política do empadão… começa-se numa coisa mistura-se tudo, estava-se a falar de regularização não de entrada de imigrantes” António José Seguro

"Nos últimos anos extinguiu-se o SEF, o partido deste candidato. O debate está enviesado, a economia precisa porque paga mal e criou cultura de subsídios, mas a exigência de mão de obra não pode significar substituição civilizacional” André Ventura

A Defesa:

"O primeiro Conselho de Estado, já em março, será para debater os temas da segurança e da defesa. Portugal tem de reforçar a sua autonomia estratégica e isso significa mais meios e meios mais eficientes para nos defendermos e protegermos” António José Seguro

"Portugal deve ser firme na defesa do país seja quem estiver na Casa Branca. Agora, nós temos aliados, não quero estar aliado com Venezuela, Irão, ou países que têm terroristas no Governo” André Ventura

A terminar:

"Serei presidente de todos os portugueses, e tenho para oferecer experiência e ambição de fazer Portugal um país moderno e justo” António José Seguro