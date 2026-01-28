Drones da Beyond Vision reconhecidos pela participação no exercício operacional da EDA

Os drones da Beyond Vision passaram o ‘teste de campo’ do primeiro exercício operacional (OPEX) da Agência Europeia de Defesa (EDA), que decorreu em Itália. A empresa foi uma de cinco empresas, a única portuguesa, a receber esse certificado, durante a Conferência Anual da EDA, que decorreu em Bruxelas esta quarta-feira.

“Este certificado da Agência Europeia de Defesa representa um marco estratégico para a Beyond Vision. A validação operacional do sistema BVQ418 no primeiro exercício europeu real, com utilizadores finais militares e num contexto multinacional, confirma a maturidade tecnológica das soluções desenvolvidas pela empresa e a sua capacidade de operar em cenários exigentes de defesa e segurança”, reagiu Dário Pedro, CEO da Beyond Vision, ao ECO/eRadar.

A empresa nacional participou no OPEX da EDA em Itália, o primeiro da Agência, exercício de campo que visa testar em ambiente real tecnologias e soluções de defesa.

“O reconhecimento no âmbito do OPEX 2025 posiciona a Beyond Vision entre o grupo restrito de empresas europeias cujas tecnologias foram testadas e comprovadas em ambiente operacional pela própria Agência Europeia de Defesa, reforçando a sua credibilidade institucional, a confiança dos Estados-membros e o seu posicionamento como fabricante europeu de UAV com tecnologia validada no terreno”, acrescenta.

“Este resultado reforça ainda o papel da Beyond Vision no ecossistema europeu de inovação em defesa, abrindo portas a novos programas internacionais, parcerias industriais e oportunidades de exportação, ao mesmo tempo que contribui para a autonomia estratégica europeia no domínio dos sistemas autónomos”, reforça.

Este ano, em setembro, será Portugal a receber o OPEX da EDA, exercício que irá coincidir com o ARTex do Exército Português, tal como noticiou o ECO/eRadar.