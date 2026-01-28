Energia

EDP emite dívida ‘verde’ de 650 milhões de euros a seis anos

  • Lusa
  • 20:34

A dívida ‘verde’ tem vencimento em fevereiro de 2032 e um cupão de 3,25%. Operação foi realizada através da sua subsidiária EDP – Servicios Financieros España.

A EDP fixou esta quarta-feira o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida ‘verde’ no montante de 650 milhões de euros, com vencimento em fevereiro de 2032 e um cupão de 3,25%, segundo um comunicado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP disse que a operação foi realizada através da sua subsidiária EDP – Servicios Financieros España.

Estes instrumentos serão emitidos “ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP, EDP Finance BV e EDP SFE, e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin”, destacou.

Segundo a EDP, as receitas líquidas desta emissão “serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos ‘Green’ [verdes] elegíveis, tal como definido no ‘Green Finance Framework’ da EDP”.

 

1