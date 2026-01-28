EDP emite dívida ‘verde’ de 650 milhões de euros a seis anos
A dívida ‘verde’ tem vencimento em fevereiro de 2032 e um cupão de 3,25%. Operação foi realizada através da sua subsidiária EDP – Servicios Financieros España.
A EDP fixou esta quarta-feira o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida ‘verde’ no montante de 650 milhões de euros, com vencimento em fevereiro de 2032 e um cupão de 3,25%, segundo um comunicado.
Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP disse que a operação foi realizada através da sua subsidiária EDP – Servicios Financieros España.
Estes instrumentos serão emitidos “ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP, EDP Finance BV e EDP SFE, e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin”, destacou.
Segundo a EDP, as receitas líquidas desta emissão “serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos ‘Green’ [verdes] elegíveis, tal como definido no ‘Green Finance Framework’ da EDP”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
EDP emite dívida ‘verde’ de 650 milhões de euros a seis anos
{{ noCommentsLabel }}