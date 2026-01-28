Escolas de negócios apostam na inovação e na hiperespecialização para formar os líderes do futuro

A transformação digital, a especialização profissional e as mudanças nos modelos de liderança estão a obrigar o ensino superior a repensar as suas abordagens tradicionais. Neste contexto, algumas escolas de negócios começaram a desenvolver modelos académicos que priorizam a inovação aplicada, a internacionalização real e uma ligação direta com as necessidades do mercado.

A GBSB Global Business School é uma das instituições que apostou nessa abordagem, articulando uma proposta educacional que busca preparar os profissionais não para cenários futuros hipotéticos, mas para os desafios que já estão a definir o presente. O seu modelo académico baseia-se na integração da tecnologia na aprendizagem, na especialização em setores emergentes e numa visão global que atravessa toda a experiência formativa.

Neste contexto, Hind G. Naaman, diretora de Estudos e Operações Académicas da GBSB Global, explica que o modelo educativo da instituição parte de uma ideia clara: formar a partir do presente, não a partir de modelos herdados: «A inovação não é entendida como um discurso, mas como uma prática diária integrada na metodologia de aprendizagem».

Esta abordagem articula-se em torno de três pilares fundamentais: inovação aplicada, internacionalidade real e hiperespecialização. A internacionalidade é vivida na sala de aula, com programas ministrados 100% em inglês e uma comunidade multicultural, enquanto a hiperespecialização responde, nas palavras de Naaman, a uma realidade evidente: «As organizações já não procuram perfis genéricos, mas sim profissionais capazes de agregar valor em contextos específicos e em constante evolução».

A GBSB Global oferece programas únicos em Espanha, como o Bacharelato em Administração de Empresas e Inovação Digital ou o Doutoramento em Gestão da Inovação, que exemplificam esta filosofia. Segundo Naaman, trata-se de cursos que não seguem tendências, mas antecipam-nas, formando os alunos a partir dos setores e ambientes onde a transformação digital já está a ocorrer.

A evolução da procura por formação confirma esta aposta. Áreas como inovação empresarial, Fintech, Gestão de Blockchain, eSports ou Gaming têm experimentado um crescimento sustentado nos últimos anos. «As empresas precisam de profissionais capazes de atuar em indústrias híbridas, onde convergem tecnologia, estratégia, negócios e impacto social», afirma Naaman.

A atualização constante do portfólio académico faz parte dessa lógica. A GBSB Global trabalha atualmente em novas propostas relacionadas à inteligência artificial aplicada aos negócios, cibersegurança, cidades inteligentes, tomada de decisões baseada em dados e outras tecnologias emergentes. «O nosso critério não é lançar programas por tendência, mas quando existe uma necessidade real do mercado e uma base académica sólida que garanta qualidade educacional e empregabilidade», sublinha Naaman.

Além dos conteúdos, o modelo da GBSB Global dá grande ênfase ao desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora e inovadora. Os alunos trabalham com projetos reais, simulações empresariais, desafios com empresas e programas de aceleração que os obrigam a tomar decisões em ambientes de incerteza, como explica Hind G. Naaman: "Promovemos uma cultura em que errar faz parte da aprendizagem".

A medição do impacto deste modelo educativo vai além dos indicadores tradicionais. A empregabilidade, a criação de startups, o desenvolvimento profissional e a satisfação com a aprendizagem experiencial são variáveis relevantes, mas, como sublinha Naaman, o verdadeiro sucesso reside na «capacidade dos alunos de tomar decisões com critério em contextos complexos».

O acompanhamento personalizado do Centro de Desenvolvimento de Carreira da GBSB Global completa esta proposta, conectando a formação académica com o desenvolvimento profissional real por meio de orientação profissional, mentoria, networking e acesso a oportunidades internacionais. «O objetivo é conectar a formação académica com o desenvolvimento profissional real de cada aluno, respeitando as suas aspirações e contexto», destaca Naaman.

Por fim, a escola de negócios sublinha a importância de incorporar uma dimensão humana na formação dos líderes do futuro: «A tecnologia e a inovação só fazem sentido quando estão ao serviço das pessoas», afirma Naaman. Por isso, valores como ética, sustentabilidade, liderança responsável e bem-estar são integrados de forma transversal nos programas académicos e na experiência educativa. «A GBSB Global existe para um mundo que não espera. O seu modelo académico procura formar líderes capazes de agir com critério, inovação e humanidade num ambiente global em constante transformação», conclui Hind G. Naaman.