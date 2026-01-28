Fed faz pausa nos juros apesar de pressão de Trump

A Reserva Federal americana (Fed) manteve as taxas de juro, numa pausa mais do que esperada pelo mercado e que surge depois de três cortes consecutivos. Isto acontece numa altura em que o presidente Jerome Powell está sob pressão crescente de Donald Trump, que já lhe abriu a porta da rua assim que o mandato terminar em maio.

Com esta decisão, a primeira do ano, as taxas das fed funds vão prosseguir no intervalo entre 3,50% e 3,75%, sendo expectável, ainda assim, que estas venham a cair ao longo de 2026. Os analistas estão divididos se a Fed chega ao final do ano – já com um novo presidente – com as taxas na casa dos 2,75%, 3,00% ou 3,25%.

Não houve alinhamento na decisão. Dez membros defenderam a manutenção das taxas, mas os governadores Stephen I. Miran e Christopher J. Waller, que foram apontados por Trump, “preferiam baixar o intervalo das taxas em 25 pontos base nesta reunião”, observa o comunicado da Fed.

Em todo o caso, o banco central justifica a pausa com o facto de a inflação se manter “um pouco elevada”, enquanto a “atividade económica se tem expandido a um ritmo sólido” e “a taxa de desemprego tem apresentado sinais de estabilidade”.

Ainda assim, frisa a Fed, “a incerteza quanto às perspetivas económicas continua elevada” e, por isso, “continuará atento aos riscos para ambos os lados do seu duplo mandato”.

O interesse dos analistas será outro, no entanto: a investigação a Powell por parte do Departamento da Justiça por causa dos custos com as obras de renovação do edifício do banco central e que levou o presidente da Fed a insurgir-se de forma inédita contra Trump.

Numa declaração em vídeo, Powell considerou que o caso aberto pelo Ministério Público corresponde a uma “retaliação” por não cortar as taxas de juro ao ritmo pretendido pelo Presidente americano e um ataque à sua independência.

Há muito que Powell está na lista de alvos de Trump e já sabe que irá ser substituído assim que o mandato terminar em maio. Rick Rieder, senior managing director na BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, é o favorito nessa corrida.

(notícia atualizada às 19h10)