Isdin nomeia Nigyar Makhmudova nova presidente não executiva do seu Conselho de Administração

Com uma trajetória de mais de 30 anos no setor de grande consumo e na área farmacêutica, ela assume a presidência do Conselho para contribuir com o projeto de internacionalização da empresa e reforçar a sua liderança nos diferentes mercados onde a marca está presente.

Nigyar Makhmudova é de nacionalidade britânica e conta com uma sólida experiência de liderança global em diferentes setores. Nascida no Azerbaijão em 1967, é licenciada em Bioquímica pela Universidade Estatal de Moscovo e estudou em instituições de referência como Harvard e IMD. Anteriormente, foi Diretora de Crescimento na Danone e ocupou vários cargos executivos de alta direção na MARS Petcare, entre eles o de CEO global da Pet Nutrition.

Além disso, fez parte do conselho de administração da Jungbunzlauer, empresa suíça líder mundial em biotecnologia de ingredientes biodegradáveis, e da C&A NV, marca europeia de moda. Tem ainda mais de sete anos de experiência como gestora em empresas farmacêuticas.

Atualmente, Makhmudova faz parte dos conselhos de administração da Jerónimo Martins e da PPG. Além disso, é membro do Conselho de Administração da ISDIN desde junho de 2024 e, segundo suas próprias palavras, «uma Isdinlover há mais de uma década». Também é membro do Conselho Consultivo Europeu do Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science. Firme defensora da inclusão e do desenvolvimento de talentos, ela atua como mentora de líderes emergentes e é reconhecida por sua visão estratégica em transformação empresarial e inovação.

Com esta nomeação, a ISDIN reforça o seu «compromisso de continuar a inspirar vidas saudáveis, felizes e bonitas, juntamente com dermatologistas e farmacêuticos, com o objetivo de contribuir para um futuro sem cancro de pele», afirmou a empresa.

«Estou muito entusiasmada com o projeto, muito confiante na equipa e no futuro da empresa. Sinto-me muito honrada com esta nomeação, não só porque assumo o lugar de Marian, que para mim é uma grande referência em liderança, mas também porque acredito no potencial da empresa para se tornar líder global em dermatologia e fotoproteção», afirmou Nigyar Makhmudova.

Por sua vez, Juan Naya, CEO da Isdin, destacou: «Com a nomeação de Nigyar como presidente do Conselho, continuamos a impulsionar o nosso projeto de tornar a Isdin uma marca respeitada e apreciada por milhões de pessoas em todo o mundo. Com o seu apoio, estou certo de que poderemos continuar a enfrentar os grandes desafios que temos pela frente. Sem dúvida, Nigyar é uma grande embaixadora da Isdin e do seu propósito».

Com presença em mais de 65 países e mais de 70% das vendas provenientes de mercados internacionais, a Isdin conta com a ciência, a inovação e o propósito como pilares estratégicos do seu modelo de negócio. Nigyar Makhmudova trabalhará em coordenação com o CEO e com o Conselho de Administração para apoiar o desenvolvimento presente e futuro da Isdin.