Riscos & Produtos

Kristin: Generali Tranquilidade acelera resolução de sinistros

A seguradora avisou preventivamente os clientes e parceiros e montou um gabinete de crise de sinistros. Quer acelerar resposta aos sinistros mais graves e urgentes.

A Generali Tranquilidade reforçou a utilização dos canais digitais “fomentando uma notificação e intervenção mais célere” para dar resposta às consequências das depressões Joseph e Kristin que, refere a seguradora, “afetaram com grande impacto muitas famílias, empresas, agentes e comunidades”.

A companhia salienta que estabeleceu uma comunicação proativa com clientes e parceiros, com foco primeiro na prevenção e, depois, na resolução: “alertámos previamente parceiros e clientes para o agravamento do estado do tempo nas zonas mais afetadas, reforçando as medidas preventivas e dando instruções de como proceder em caso de sinistro”, diz a Generali Tranquilidade.

A reação às tempestades levou à mobilização extensiva de equipas tendo a seguradora acionando, ainda na véspera do agravamento das condições meteorológicas, o Gabinete de Crise de Sinistros para a gestão multidisciplinar do evento que está em estado de alerta para garantir resposta imediata aos sinistros mais graves e urgentes.

