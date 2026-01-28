Kristin: Generali Tranquilidade acelera resolução de sinistros
A seguradora avisou preventivamente os clientes e parceiros e montou um gabinete de crise de sinistros. Quer acelerar resposta aos sinistros mais graves e urgentes.
A Generali Tranquilidade reforçou a utilização dos canais digitais “fomentando uma notificação e intervenção mais célere” para dar resposta às consequências das depressões Joseph e Kristin que, refere a seguradora, “afetaram com grande impacto muitas famílias, empresas, agentes e comunidades”.
A companhia salienta que estabeleceu uma comunicação proativa com clientes e parceiros, com foco primeiro na prevenção e, depois, na resolução: “alertámos previamente parceiros e clientes para o agravamento do estado do tempo nas zonas mais afetadas, reforçando as medidas preventivas e dando instruções de como proceder em caso de sinistro”, diz a Generali Tranquilidade.
A reação às tempestades levou à mobilização extensiva de equipas tendo a seguradora acionando, ainda na véspera do agravamento das condições meteorológicas, o Gabinete de Crise de Sinistros para a gestão multidisciplinar do evento que está em estado de alerta para garantir resposta imediata aos sinistros mais graves e urgentes.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Kristin: Generali Tranquilidade acelera resolução de sinistros
{{ noCommentsLabel }}