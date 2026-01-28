Lucro do Abanca Portugal sobe 11% para mais de 100 milhões após aquisição do Eurobic

O Abanca lucrou mais de 100 milhões de euros em Portugal em 2025, uma subida de 10,7% em relação ao ano anterior, um resultado que reflete já a integração do antigo Eurobic, concluída em novembro, com o presidente Juan Carlos Escotet a considerar “admirável” o que está a acontecer na banca portuguesa por apresentar a melhor rentabilidade da Europa. E quer por o seu banco português a acompanhar os pares.

O negócio em Portugal puxou mesmo pelos resultados do Abanca no passado, que divulgou lucros de 902,4 milhões de euros, crescendo 5,8% em termos homólogos.

“O que está a acontecer na banca portuguesa é admirável, tem a melhor rentabilidade na Europa, vamos tratar de melhorar a nossa posição”, afirmou Escotet em conferência de imprensa, destacando que a integração do Eurobic — comprado aos angolanos no verão de 2024 por mais de 300 milhões — foi um “desafio”, mas, concluído o processo, o Abanca Portugal “melhorou a sua capacidade competitiva e de crescimento orgânico”. O Abanca Portugal fechou 2025 com uma rentabilidade dos capitais próprios de 13%, abaixo do grupo (15%).

Ainda assim, destacou Francisco Botas, CEO do banco espanhol, depois de questionado sobre novas compras: “Obviamente, sempre analisamos tudo e as oportunidades que podem surgir“.

Escotet recordou que hoje em dia é mais difícil encontrar oportunidades para aquisições de bancos — o Abanca tem um longo historial de dez aquisições na última década — porque as valorizações dos bancos subiram muito nos últimos anos. “Mas não deixamos de ver nada”, garantiu.

Em Portugal, o Abanca, que começou por ser o pequeno negócio de retalho do Deutsche Bank, conta agora um um volume de negócios superior a 20,3 mil milhões de euros, e é um dos maiores bancos a operar em Portugal. Cerca de 9 mil milhões de euros correspondem a depósitos e 8,5 mil milhões a crédito, conferindo uma quota de mercado acima dos 3%.

70 saídas em 2025

O Abanca Portugal tem em curso um plano de saídas voluntárias que abrangerá 120 trabalhadores dos serviços centrais. Isto depois de já terem saído 77 trabalhadores da rede comercial em rescisões voluntárias e pré-reformas, em resultado do fecho de balcões geograficamente redundantes, como o ECO revelou em primeira mão.

Segundo Botas, “não vai haver mais processos” de ajustamento de pessoal, depois 70 saídas registadas no ano passado (líquidas de entradas) e do plano que está em curso. Pelo contrário. “Estamos num trabalho para identificar talento para as áreas que queremos desenvolver”, disse o responsável.

Há, entretanto, uma saída confirmada por Escotet: José Azevedo Pereira, ex-CEO do Eurobic e que exercia o cargo de administrador após a aquisição pelo Abanca, rescindiu a 31 de dezembro do ano passado. Está a caminho da liderança do Banco Montepio, como noticiou o ECO no início do ano.

(notícia atualizada às 11h38)