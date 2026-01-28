Atualidade

Mau tempo. Cerca de 485 mil clientes da E-Redes sem energia

  Lusa
  18:56
O distrito mais afetado pelas falhas na rede elétrica continua a ser Leiria, seguindo-se Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Santarém.

Cerca de 485 mil clientes da E-Redes permaneciam esta quarta-feira, às 18:00, sem fornecimento de eletricidade em Portugal continental, na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin na rede elétrica, informou a empresa.

Numa nota, a empresa responsável pela distribuição de eletricidade referiu que os distritos mais afetados pelas falhas na rede elétrica continuam a ser Leiria, que concentra mais de metade do total de clientes sem fornecimento, seguindo-se Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Santarém.

“A intervenção das equipas operacionais da E-Redes mobilizadas no terreno foi dificultada pelas condições meteorológicas adversas, havendo agora condições de mobilidade para a resolução das avarias que se registaram na Alta, Média e Baixa Tensão”, explica a empresa.

A E-Redes adiantou ainda que tem mobilizados no terreno cerca de 1.200 operacionais para reposição do fornecimento de energia. Pelas 06:00, cerca de um milhão de pessoas chegaram a estar sem energia no continente. A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa. Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

1

Governo diz que regresso ao normal “vai demorar alguns dias”

Mariana Bandeira,

Secretário de Estado da Proteção Civil garante colaboração do Executivo no regresso à normalidade, mas "face à dimensão deste fenómeno" a reposição das condições de acessibilidade ainda vai demorar.