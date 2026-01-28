Mau tempo. Cerca de 800 painéis solares destruídos em empresa de resinas na Figueira da Foz

Cerca de 800 painéis solares, 80% de um parque fotovoltaico de uma empresa de derivados de resina da Figueira da Foz, foram destruídos pela passagem da depressão Kristin, que afetou ainda um armazém, mas não a unidade fabril.

A United Resins, empresa localizada no parque industrial da Gala, na margem esquerda do Mondego, possui um parque fotovoltaico com 1.000 painéis solares, colocados numa estrutura térrea de betão, dos quais 80% foram afetados, disse à Lusa o administrador Mendes Ferreira.

A força do vento destruiu ainda “metade da fachada oeste do edifício de armazém” da unidade fabril, onde são guardados produtos acabados, cujo espaço de armazenamento ficou reduzido em cerca de 40%, adiantou. “Os estragos mitigam o pleno funcionamento, mas não inibem a produção, que é o principal. O edifício principal da produção não foi afetado”, assegurou o administrador.

Mendes Ferreira frisou não possuir uma previsão dos danos, admitindo, no entanto, que possam ascender a centenas de milhares de euros, cobertos pelo seguro. “A minha preocupação agora é conseguir encontrar uma empresa que venha reparar o edifício”, afirmou.

O administrador acrescentou que a empresa irá manter-se a funcionar, embora com limitações de espaço no armazém, por questões de segurança, e que os 50 postos de trabalho que possui não estão em causa. A United Resins produz derivados de resina do pinheiro para tintas de impressão e de marcação de estradas, adesivos e pastilhas elásticas.

Outros danos no concelho da Figueira da Foz pela passagem da depressão Kristin dizem respeito à concessionária de águas e saneamento Águas da Figueira, que, segundo o diretor-geral, João Damasceno, tem mais de 20 postos de distribuição de água, estações de tratamento e outros equipamentos sem energia, todos a funcionar com recurso a geradores.

“A distribuição de água não foi afetada”, garantiu. Junto ao rio Mondego, à Estação de Tratamento da Zona Urbana e ao centro náutico do Ginásio Clube Figueirense, na povoação de Fontela, uma torre de alta tensão de energia foi dobrada a meio pela força do vento.

O presidente da Junta de Vila Verde, Lourenço Silva, à qual a Fontela pertence, disse à Lusa, cerca das 17:30, que aquela povoação, o lugar de Salmanha e a sede de freguesia estão sem fornecimento de energia elétrica desde as 04:30 de hoje e não têm informação de quando será restabelecida.

“Já tentei falar com a Câmara e com a E-Redes, mas ninguém nos ajuda e não sabemos de nada”, lamentou. Já na estação de caminhos-de-ferro, à entrada da cidade, metade do telhado em chapa metálica de um armazém ferroviário foi arrancado e os destroços ficaram em cima da linha 5 daquela infraestrutura, sem aparentemente porem em causa a operação.