Mau tempo já provocou cinco mortos em Portugal

Portugal tem sido afetado por uma série de tempestades, com a depressão Kristin a fustigar o país na última noite e a provocar, até ao momento, cinco vítimas mortais. Em Leiria, quatro pessoas morreram na sequência do mau tempo, disse esta quarta-feira o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, precisando que duas mortes estão diretamente ligadas à depressão e as outras duas devido a paragens cardiorrespiratórias. Uma outra pessoa morreu em Vila Franca de Xira. Não se conhecem ainda as circunstâncias exatas de todas estas baixas.

Além das vítimas mortais, os serviços de saúde estão a receber muitas pessoas com ferimentos provocados pelos efeitos do mau tempo.

A Proteção Civil revelou que registou 3.300 ocorrências devido à passagem da depressão Kristin pelo continente e alargou até às 23h59 o nível máximo de prontidão dos meios.

Segundo Daniela Fraga, adjunta do comando de operações nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre as 00:00 e as 12:00 de hoje foram registadas 3.300 ocorrências, em especial nos distritos de Leiria e de Coimbra. Anteriormente, pelas 10h30, tinham sido indicadas 2.600 ocorrências.

A ANEPC acrescentou que “a dinâmica das ocorrências foi muito significativa” nos distritos de Coimbra e Leiria, com constrangimentos devido a falhas nas comunicações, estradas cortadas e falta de eletricidade, que podem demorar a serem resolvidos.

As sub-regiões mais afetadas são Leiria, Coimbra, Lisboa, Península de Setúbal, Oeste, Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Aveiro.

“Perante a gravidade da situação”, a Associação Nacional de Municípios solicitou “ao Governo a célere averiguação dos prejuízos e o posterior apoio para a resolução dos danos causados”.

De acordo com o balanço feito pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), mais de 300 mil clientes dos operadores de comunicações eletrónicas foram afetados pelo mau tempo. De acordo com fonte oficial, em declarações à Lusa, são “mais de 300 mil afetados no total dos operadores”, Meo, NOS, Vodafone e Nowo.

Quanto às regiões afetadas, a Anacom indicou Coimbra, Castelo Branco, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu.