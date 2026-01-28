Mau tempo. Marcelo esteve na Proteção Civil com a ministra da Administração Interna
O chefe de Estado lamentou as mortes provocadas pela tempestade e manifestou "a sua solidariedade e sentidas condolências às famílias enlutadas".
O Presidente da República esteve esta quarta-feira na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), acompanhado pela ministra da Administração Interna, para se inteirar do ponto da situação provocada pela tempestade Kristin.
Esta visita, que não foi previamente anunciada à comunicação social, foi divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou as mortes provocadas pela tempestade e manifestou “a sua solidariedade e sentidas condolências às famílias enlutadas”.
Segundo a mesma nota, na reunião com a direção da ANEPC, hoje ao fim da tarde, acompanhado pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, o Presidente da República inteirou-se “do ponto da situação provocada pela tempestade” e “das medidas em curso para recuperar as redes de fornecimento de água, energia e telecomunicações, bem como das consequências das quedas de árvores, estruturas e outras destruições de bens”.
“O Presidente da Republica exprimiu a todas as autoridades de Proteção Civil o reconhecimento pelo trabalho de prevenção e de resposta a uma ocorrência que há muitos anos não se verificava em Portugal”, lê-se na nota. Pelo menos cinco pessoas morreram em consequência da passagem da depressão Kristin por Portugal continental na madrugada e manhã de hoje, que deixou um rastro de destruição em especial nos distritos de Leiria e de Coimbra.
