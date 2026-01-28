NAV abre concurso para controladores aéreos. Tem 24 vagas

A NAV Portugal quer reforçar a sua equipa de controladores de tráfego aéreo e avançou para um concurso de recrutamento. Tem 24 vagas. As candidaturas decorrem até 27 de fevereiro.

“A NAV Portugal tem atualmente aberto um concurso para 24 vagas de Controladores de Tráfego Aéreo (CTA), uma função crítica para a segurança e eficiência da navegação aérea”, adianta fonte oficial da NAV ao ECO/eRadar.

“Podem candidatar-se jovens com idade compreendida entre os 18 e os 27 anos, inclusive, até 31 de dezembro de 2025, que sejam titulares de uma licenciatura com 180 ECTS, obtida numa instituição nacional ou reconhecida pelo Ministério da Educação”, refere a mesma fonte quando questionada sobre os requisitos.

Bons conhecimentos das línguas portuguesa e inglesa, assim como “aptidões psicotécnicas e psicológicas adequadas às exigências da profissão” são outros dos requisitos.

Os interessados podem candidatar-se até 27 de fevereiro (até às 23h59), no site da NAV. Validadas as candidaturas, os candidatos são “convocados para um processo de seleção exigente e integralmente eliminatório, composto por várias fases sucessivas”, refere fonte oficial.

“O processo inicia-se com a realização dos testes FEAST, desenvolvidos pela EUROCONTROL, que avaliam competências cognitivas e capacidades fundamentais para a função de controlador de tráfego aéreo. Seguem-se avaliações comportamentais, psicológicas e linguísticas, bem como uma entrevista individual, culminando com exames médicos realizados em centro de medicina aeronáutica certificado”, descreve. Em função dos resultados globais, são selecionados 24 candidatos, “sendo ainda constituída uma lista de suplentes”.

Os candidatos selecionados terão ainda formação na Academia NAV, com uma duração aproximada de 16 meses, para obtenção da Licença de Aluno CTA. Candidatos serão divididos em dois grupos de 12, com o primeiro a arrancar formação em março/abril de 2027 e o segundo em setembro/outubro de 2027.

“Segue-se um estágio de formação operacional, com duração variável entre 6 e 12 meses, consoante o órgão de colocação, até à obtenção da Licença de Controlador de Tráfego Aéreo”, refere fonte oficial.

Durante o período de formação, “os formandos beneficiam de uma comparticipação mensal para refeições e seguro de trabalho e acidentes pessoais. Na fase de estágio, é aplicado o regime remuneratório legal em vigor”, refere fonte oficial, quando questionada sobre as condições remuneratórias oferecidas pela NAV.

“Após integração como CTA, aplica-se o regime jurídico do contrato individual de trabalho e o disposto no respetivo Acordo de Empresa”, diz apenas sem mais detalhes.

A NAV Portugal conta com cerca de 1.000 trabalhadores, dos quais cerca de 385 são controladores de tráfego aéreo qualificados.