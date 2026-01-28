O que faz a health tech alemã comprada pela Sword por 285 milhões?

A partir de Cancun, no México, Vírgilio Bento anunciou a mais recente compra da Sword Health: a alemã Kaia Health. Um negócio de 285 milhões de dólares (cerca de 237 milhões de euros) que reforça a presença da unicórnio nacional nos Estados Unidos e dá acesso direto ao mercado alemão, onde os tratamentos da startup rival podem ter prescrição médica, dando acesso a um mercado potencial de mais de 70 milhões.

Há um ano, a unicórnio nacional tinha ido às compras no Reino Unido, com a compra da Surgery Hero, uma espécie de clínica digital para a preparação para intervenções cirúrgicas, passando por via desta aquisição a colaborar com 18 entidades do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS – National Health Service), que prestam assistência a cerca de 10 milhões de pessoas, que passam a poder usar a sua plataforma de inteligência Artificial (AI Care).

O valor dessa operação não foi divulgado, mas a compra da Kaia Health veio com uma etiqueta de preço: 285 milhões de dólares (cerca de 237 milhões de euros). E mais de 50 trabalhadores.

O que faz a Kaia Health e o que ganha a Sword

Com a compra a unicórnio absorve um dos seus rivais no mercado norte-americano a ganha acesso direto ao mercado alemão e, sobretudo, aos pacientes que usam os serviços da startup que podem ser objeto de prescrição médica neste mercado. A solução da Kaia Health está disponível através do sistema de reembolso de saúde digital da Alemanha, que abrange mais de 70 milhões de pessoas.

“Esta aquisição vai acelerar o nosso já rápido crescimento nos Estados Unidos e permitir uma expansão imediata para a Alemanha, reforçando a nossa missão de democratizar, através da inteligência artificial, o acesso a cuidados de alta qualidade em todo o mundo”, diz Virgílio Bento. “Estamos muito entusiasmados por poder trabalhar com os clientes e parceiros da Kaia, de maneira a podermos continuar a expandir a nossa presença no mercado norte-americano”, disse o fundador e CEO da Sword Health, citado em comunicado.

Fundada em 2016, por Manuel Thurner e Konstantin Mehl — que anteriormente já tinham fundado a Foodora, uma empresa de entrega de comida, com mais de 500 funcionários em 15 países e que, em 2015, abriu seu capital em bolsa sob o chapéu da Delivery Hero —, a Kaia Health começou por prestar serviços de saúde digital na área músculo-esquelética (dor de costas crónica), e partiu de um insight pessoal do seu cofundador.

“No início dos meus vinte anos, sofria de dores crónicas na região lombar, mas não conseguia encontrar um tratamento eficaz a longo prazo. Isso motivou-me a pensar: como podemos ajudar o maior número possível de pessoas (inclusive eu) a tratar essa condição de forma eficaz, combinando o poder da ciência médica e da tecnologia? Foi assim que nasceu a ideia da Kaia”, contava Konstantin Mehl, cofundador e então CEO da Kaia Health, em 2019, em entrevista à EU Startups (conteúdo em inglês/acesso livre).

Nesse ano a startup, através da sua app, começou a estender os serviços de saúde digital a pacientes com doença respiratória crónica e progressiva. (DPOC), tendo continuado a adicionar à sua oferta serviços de saúde pélvica para as mulheres (2024), prestando ainda cuidados na área de saúde mental. Áreas em que, aliás, a Sword também atua, através da Bloom (desde 2022) e Mind (desde 2025 nos EUA).

Em 2019, a startup alemã tinha acabado de levantar 8,8 milhões de euros numa ronda série A, liderada pela Balderton Capital, para apoiar a sua expansão nos EUA, incluindo a abertura de um escritório em Nova Iorque e mais estudos clinicos. Em cinco anos, apontava o CEO, a Kaia ambicionava ser “líder global” em saúde e terapêutica digital.

“Vejo a Kaia Health no caminho certo. Parece que o momento para lançar uma empresa de saúde digital não poderia ser melhor, já que todos os envolvidos no sistema de saúde, incluindo pacientes e planos de saúde, estão percebendo rapidamente a necessidade de aproveitar as tecnologias digitais para solucionar os problemas de saúde que estão tão presentes hoje em dia”, dizia em 2019 em entrevista à EU Startups.

Em setembro do ano passado, o The Healthcare Technology Report apontava a startup alemã como uma das 25 health techs de top de 2025 (conteúdo em inglês/acesso livre). Motivos?

“A plataforma já apoiou mais de 560.000 participantes e trabalha com mais de 2.000 planos de saúde, empregadores e prestadores de serviços, abrangendo cerca de 65 milhões de vidas. Já captou cerca de 125 milhões de dólares para financiar esses esforços, com investidores de renome, incluindo a 3VC e a Balderton Capital”, destaca o relatório The Top 25 Digital Health Companies of 2025.

“As parcerias continuam a ampliar o acesso. A Ramp Health levou a Kaia para o ambiente de trabalho após firmar uma parceria em maio de 2025, e a WebMD Health Services selecionou recentemente a Kaia para aprimorar o suporte para problemas musculoesqueléticos e dor crónica em programas para empregadores”, destaca ainda o relatório, sobre a empresa que, desde 2024, tinha passado a ter como CEO Adam Pellegrini que, anteriormente, tinha fundado a Jasper Health.

“A análise de movimento da Kaia fornece correções de exercícios em tempo real usando apenas a câmara de um smartphone, ajudando os pacientes a reduzir a dor, melhorar a função e seguir os planos de tratamento. É uma alternativa global, baseada em evidências, que torna a fisioterapia de alta qualidade mais acessível e económica”, referia o relatório, dando à startup alemã — que em 2024 tinha começado nos EUA também a oferecer serviços em espanhol através da sua app ‘piscando o olho’ aos mais de 40 milhões de residentes que têm o espanhol como língua nativa neste país — o 24.º lugar no ranking.

O mesmo relatório colocava a Sword Health na 8.ª posição. A aquisição da britânica Surgery Hero, a ronda de 40 milhões, impulsionando a avaliação da empresa para 4 mil milhões de dólares, e o lançamento da Mind (na área de saúde mental) foram realçados.

“A empresa gera fluxo de caixa positivo, com uma receita anual superior a 200 milhões de dólares, demonstrando o sucesso da Sword Health em oferecer um modelo que prevê, previne e trata, além de escalar globalmente sem perder o rigor clínico”, pode ler-se.

Próximos passos

O negócio — o maior até à data da unicórnio nacional — marca o início de novas aquisições, promete Virgílio Bento. “Em 2026, vamos estar muito ativos em aquisições. Esta é a primeira”, afirma o CEO e fundador no programa “Opening Trade” da Bloomberg TV. Novos anúncios poderão ser conhecidos já na primeira metade do ano. “Esperamos anunciar mais algumas na primeira metade do ano. Estamos a ser mais expansionistas.”

E para isso, durante o primeiro trimestre, a unicórnio pretende levantar cerca de 500 milhões de dólares (cerca de 420 milhões de euros), aproximadamente o que a Sword já angariou em rondas de financiamento até à data junto de investidores como Khosla Ventures, General Catalyst, Transformation Capital e Founders Fund.

“Há um interesse latente no mercado para que façamos uma nova ronda de financiamento. Tivemos um fluxo de caixa positivo em 2025, enquanto crescemos muito rapidamente. Trata-se realmente da estratégia de fusões e aquisições e da opção para negócios futuros”, explicou o CEO da Sword na entrevista ao canal.

A concretizar-se, esta injeção de capital poderá elevar a atual avaliação da companhia — de 4 mil milhões de dólares, após a ronda do ano passado — e reforçar a sua expansão.

Presente, além de Portugal, nos EUA, no Canadá — onde estabeleceu uma parceria com a seguradora Desjardins Insurance para disponibilizar acesso aos serviços a mais de 2,1 milhões de canadianos —, mas também no Reino Unido — onde além da compra da Surgery Hero fecharam uma parceria com o Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust (unidade organizacional hospitalar dentro do NHS), cobrindo mais de 1,3 milhões pessoas, no projeto PATH, em colaboração com a General Catalyst (que liderou a mais recente ronda), a NVIDIA e a Hippocratic AI —, a companhia expandiu ainda recentemente à Grécia.

No mercado helénico, em novembro, a unicórnio fechou com o Governo grego uma parceria nacional “para criar a primeira linha de informação de Saúde e triagem telefónica nacional alicerçada” naquela tecnologia, “supervisionada por equipas clínicas”.

Em Portugal, a companhia, que tem 550 trabalhadores de um total 1.300 trabalhadores a nível global, anunciou na reta final do ano passado que vai investir 250 milhões de euros até 2028, aumentando para mais de 900 o número de trabalhadores no país, dos quais 700 engenheiros. Um investimento que tem como objetivo impulsionar a criação de um hub mundial de inovação para o uso de IA na área da saúde, no país.

“Este investimento de 250 milhões de euros em Portugal, até 2028, reflete a nossa crença de que o país tem todas as condições para se tornar um líder mundial na área da inteligência artificial. Reforça também a nossa visão para um Portugal mais inovador, capaz de elevar o seu talento e criar soluções globais e líderes mundiais. Esse é o exemplo que a Sword quer dar no ecossistema nacional”, afirmou na época Virgílio Bento.

O investimento passa por três pilares estratégicos — recursos humanos qualificados, infraestrutura tecnológica e Investigação & Desenvolvimento (I&D), com foco no treino de modelos de IA — e visa responder ao aumento da procura dos serviços prestados pela Sword.

Segundo dados partilhados pela empresa em novembro, a companhia contava mais de 600.000 pacientes tratados em três continentes e nove milhões de sessões de IA realizadas, prevendo “quadruplicar” o seu volume de negócios até 2027. Em janeiro, os valores subiram para mais de 700.000 pacientes tratados em três continentes e 10 milhões de sessões de IA realizadas desde 2020, segundo a informação enviada no comunicado

Em Portugal, recorde-se, a Sword passou ainda a liderar o consórcio financiado pelo PRR em cerca de 50 milhões, depois da aquisição da Unbabel pela TransPerfect.