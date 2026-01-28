Empresas

Em atualização Portuguesa Sword compra rival alemã Kaia por 285 milhões de dólares

  • Joana Abrantes Gomes
  • 9:28

A startup adquiriu a concorrente alemã naquele que é o seu maior negócio até à data, expandindo a presença nos EUA e marcando a sua entrada na Alemanha.

A Sword Health chegou a acordo para adquirir a concorrente alemã Kaia Health por 285 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 237 milhões de euros, avança a Bloomberg. É o maior negócio até à data da startup portuguesa liderada por Virgílio Bento, que reforça assim a sua presença nos EUA e entra por esta via no mercado alemão.

(Notícia em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portuguesa Sword compra rival alemã Kaia por 285 milhões de dólares

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.