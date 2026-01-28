Em atualização Portuguesa Sword compra rival alemã Kaia por 285 milhões de dólares
A startup adquiriu a concorrente alemã naquele que é o seu maior negócio até à data, expandindo a presença nos EUA e marcando a sua entrada na Alemanha.
A Sword Health chegou a acordo para adquirir a concorrente alemã Kaia Health por 285 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 237 milhões de euros, avança a Bloomberg. É o maior negócio até à data da startup portuguesa liderada por Virgílio Bento, que reforça assim a sua presença nos EUA e entra por esta via no mercado alemão.
(Notícia em atualização)
