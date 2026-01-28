Posso ir trabalhar? Depressão Kristin interrompe estradas e comboios e deixa um milhão sem luz

O mau tempo em Portugal está a provocar danos e inúmeros constrangimentos, tendo causado a morte a uma pessoa em Vila Franca de Xira, devido à queda de uma árvore em cima do carro em que circulava. Há registo de muitas estradas cortadas e problemas na circulação ferroviária. Simultaneamente, um milhão de clientes estiveram sem eletricidade durante a madrugada.

Para muitos portugueses, a questão ao acordar nesta quarta-feira é: “posso ir trabalhar?” Veja as principais informações atualizadas ao momento:

Queda de árvore obriga a “via única” na ligação da Fertagus entre Setúbal e Lisboa

A queda de uma árvore sobre a linha ferroviária da Fertagus, que liga Lisboa e Setúbal pela ponte 25 de Abril, obrigou à utilização de “via única, entre Palmela e Pinhal Novo”, provocando “circulação com atrasos”.

O aviso consta da página da internet da empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no denominado eixo norte-sul, com 14 estações, entre Roma-Areeiro (Lisboa) e Setúbal.

Dez das estações situam-se na margem sul do Tejo (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).

Comboios suspensos na Linha do Norte e dificuldades na Linha de Sintra

A circulação na Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa, para comboios de longo curso está suspensa devido a problemas na via causados pelo mau tempo, segundo a CP – Comboios de Portugal.

A transportadora informa na sua página do Facebook que devido a problemas na via causados pelo mau tempo, a circulação está suspensa também nas Linhas do Sul, do Oeste e Sado. A CP adianta ainda que a circulação ferroviária entre Mercês e Sintra está a ser feita em via única.

⁠Na terça-feira, a CP tinha alertado os passageiros que devido ao agravamento do estado do tempo havia a possibilidade de existirem constrangimentos na circulação ferroviária nos próximos dias.

A CP recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, antes do embarque, recorrendo ao site, app ou linha de atendimento da transportadora.

Retomada ligação fluvial entre Cacilhas e o Cais do Sodré

A ligação fluvial entre Cacilhas (Almada) e o Cais do Sodré (Lisboa), que esteve interrompida por cauda do mau tempo, foi retomada pelas 7h55, segundo a informação disponível no ‘site’ da Transtejo.

Esta ligação tinha sido interrompida por causa das condições atmosféricas e de mar “muito adversas”.

A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

PSP alerta populações de Coimbra e Leiria para ficarem em casa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou as populações dos distritos de Coimbra e de Leiria para se manterem em segurança nas suas habitações, disse à agência Lusa fonte oficial.

Fonte oficial da PSP avisou que há “estradas intransitáveis e árvores caídas”, e pediu que as pessoas não saiam de casa.

Também à Lusa, o comandante distrital de Leiria da PSP, Domingos Urbano Antunes, pediu às pessoas para que “mantenham a calma, que fiquem em casa e não circulem na via pública”, para que os trabalhos das organizações de socorro possam ser feitos.

Metro Mondego suspenso em Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo

O serviço do Metro Mondego, em Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã está todo suspenso, disse fonte da Câmara de Coimbra.

Na sequência do mau tempo, o serviço urbano e suburbano foi suspenso, precisou a mesma fonte. “Estão a tentar colocar em funcionamento o troço urbano, que será o mais rápido, mas sem previsão”, adiantou. Entre a meia-noite e as 6h00, a proteção civil foi chamada para 655 ocorrências em todo o país.

Escolas fechadas em Pombal e maior parte do concelho está sem luz

As escolas em Pombal, no distrito de Leiria, estão hoje fechadas devido ao mau tempo, disse à Lusa a vice-presidente da Câmara, adiantando que a maior parte do concelho está sem eletricidade.

“Temos várias árvores a impedir o trânsito, não temos eletricidade na maior parte do concelho, portanto, neste momento, as escolas estão fechadas”, afirmou Isabel Marto, pedindo à população para ficar em casa.

Já o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Pombal, Hugo Gonçalves, adiantou, pelas 8h15, que o concelho tem “muitas ocorrências”, havendo registos de “telhados de muitas habitações que voaram”, além de muitos sinais de trânsito e árvores no chão, e “vias principais cortadas”.

“Vamos tentar fazer com que as pessoas saiam o mínimo de casa, para conseguir repor a normalidade”, declarou Hugo Gonçalves, referindo que se está “a adotar uma estratégia para conseguir começar a dar resposta a todas as ocorrências que têm surgido”.

IP4 cortado no Marão e autoestradas condicionadas pela neve em Vila Real

O Itinerário Principal 4 (IP4) está cortado na serra do Marão por causa da queda de neve, que está também a condicionar a circulação em troços das autoestradas 4, 24 e 7, na zona de Vila Real.

A informação foi avançada à Lusa por fonte da GNR de Vila Real que, pelas 7h30, disse que o IP4, entre os nós da Campeã (Vila Real) e da Aboadela (Amarante), num troço na zona da serra do Marão, se encontra fechado por causa da queda de neve.

A alternativa, segundo a GNR, é a A4, pelo túnel rodoviário do Marão, que, no entanto, também se encontra com a circulação condicionada nesta zona devido à acumulação de neve.

A circulação também se faz com dificuldade na A4, na zona de Lamares, bem como na 24, entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, e na A7, na zona de Vila Pouca de Aguiar.

Mau tempo deixou um milhão de clientes sem luz

Mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam às 7h00 sem energia elétrica em Portugal continental, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa.

“Verificámos um pico de cerca de um milhão de clientes afetados às 6h00 da manhã e neste momento estão cerca de 855 mil clientes sem energia, sendo os principais distritos impactados Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal”, adianta a E-Redes numa nota enviada à Lusa.

Várias localidades de Coimbra sem água

Várias localidades de Coimbra estão sem abastecimento de água, divulgou a Águas de Coimbra nas redes sociais, após a passagem da depressão Kristin.

“Devido à falha de energia elétrica registada em vários locais, encontram-se inoperacionais alguns hidropressores, pelo que não haverá abastecimento de água nas seguintes zonas: Abelheira, Aeródromo, Arzila, Cabouco, Cruz dos Morouços, Loureiro, Monte de Bera, Rio de Galinhas, Vale da Luz, Vendas de Ceira, Vila Verde, Zouparria, S. Marcos e Póvoa do Pinheiro”, divulgou a empresa.

Um morto em queda de árvore em cima de carro em Vila Franca de Xira

Uma pessoa morreu esta quarta-feira em Vila Franca de Xira, Lisboa, após a queda de uma árvore em cima da viatura ligeira em que seguia, na sequência do mau tempo, disse à Lusa fonte da proteção civil,

“Temos o registo de um morto em Povos, em Vila Franca de Xira. Acidente ocorreu de madrugada”, disse à agência Lusa Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Paulo Santos realçou também que “a situação está a ser muito difícil no distrito de Leiria”.

“Temos também uma situação no distrito de Leiria que ainda não temos toda informação, mas temos muitos danos no edificado, linhas telefónicas, linhas elétricas uma destruição muito grande”, disse.

Segundo Paulo Santos, nas últimas horas a situação foi “muito gravosa” tendo sido registadas, entre as 00h00 e as 6h00, 655 ocorrências, com especial incidência no distrito de Lisboa, Península de Setúbal e na região Oeste.

“Tivemos 217 ocorrências no distrito de Lisboa, com exceção do concelho de Lisboa que é com os Sapadores, 104 na Península de Setúbal e 82 na região Oeste”, indicou.

De acordo com Paulo Santos, a maioria das ocorrências são quedas de árvores e de estruturas. “Há estradas cortadas e falta de energia em muitas regiões”, disse.

Contactado pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que entre as 3h00 e as 5h00 registaram 37 quedas de árvores na Grande Lisboa.

“Neste momento, não conseguimos fazer uma contabilização mais concreta. Temos muitas situações de quedas de árvores. Na Segunda Circular em Lisboa temos duas situações”, disse.

Depressão Kristin traz chuva, vento, neve e agitação marítima

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face à depressão meteorológica que está a atravessar Portugal esta madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como “ciclogénese explosiva”, termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.

(Notícia em atualização)