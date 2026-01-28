Negócios +M

RTP e Lusa “têm um mandato pedido pelo Governo” para trabalharem em sinergia, revela Leitão Amaro

 Rafael Correia,

Leitão Amaro, em audiência na AR, diz que o objetivo é aproximar o serviço público do modelo existente em Espanha entre a agência de notícias EFE e a RTVE.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, intervém na audição perante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de janeiro de 2026JOÃO RELVAS/LUSA

A RTP e Lusa “têm um mandato pedido pelo Governo” para trabalharem em sinergia, revelou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na manhã desta quarta-feira em audiência na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

O responsável pela pasta da comunicação social nota que o objetivo é uma aproximação ao modelo existente em Espanha entre a agência de notícias EFE e o canal de televisão RTVE. Leitão Amaro considera que “faz sentido que os poucos recursos que temos, enquanto país, dirigidos à comunicação social no setor público sejam articulados”.

Durante a audição, Leitão Amaro revelou também que, volvido um ano, mais de 50% do Plano de Ação para a Comunicação Social já foi executado — 11 das 30 medidas, com cinco em execução.

Aponta ainda que estão a alterar seis medidas, tendo já iniciado discussões com o setor, assim como a preparar seis novas medidas, duas dos quais já aprovadas em dezembro – programa SCRIPT e lei do mecenato.

(artigo em atualização)

+M
Media
