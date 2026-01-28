Suíça quer aumentar IVA para reforçar investimento em defesa

A Suíça quer investir 31 mil milhões de francos (cerca de 34 mil milhões de euros) em defesa e segurança a partir de 2028 e, para isso, irá aumentar os impostos. A deterioração da situação geopolítica é a razão invocada pelo Governo que considera haver “lacunas críticas” nas capacidades de defesa do país.

“O mundo tornou-se mais volátil e inseguro e a ordem internacional baseada no direito internacional está sob pressão”, referiu o governo, citado pela Reuters (conteúdo em inglês/acesso reservado).

“Existem lacunas críticas nas nossas capacidades”, diz Martin Pfister, ministro de Defesa, durante uma conferência de imprensa, referindo a necessidade do país reagir a ataques de mini-drones investir em TI, e melhorar a cibersegurança, por exemplo.

Os gastos poderão elevar as despesas com defesa para cerca de 1,3% a 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) suíço, afirmou Marc Siegenthaler, um alto funcionário do Ministério da Defesa.

O novo plano, que implica aumentar os impostos sobre as vendas (IVA) cerca de 0,8% durante dez anos a partir de 2028, terá ainda de passar no Parlamento e será sujeito a referendo em 2027.

O governo afirmou ainda que pretende reformular a legislação do serviço de inteligência para reforçar a sua capacidade de detetar ameaças de terrorismo, extremismo, espionagem e ataques cibernéticos.