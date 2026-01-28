Presidenciais 2026

Três milhões de telespectadores assistiram ao frente a frente entre Ventura e Seguro

Mais de três milhões de pessoas assistiram ao único debate que juntou os candidatos às presidenciais. A SIC, nas generalistas, e a CNN, na informação, são os canais preferidos.

 

Debate para a segunda volta das eleições presidenciais 2026 entre António José Seguro e André Ventura - 27JAN26
Debate para a segunda volta das eleições presidenciais 2026 entre André Ventura e António José SeguroHugo Amaral/ECO

 

Mais de três milhões de telespectadores assistiram na noite desta terça-feira ao único frente a frente entre os dois candidatos às eleições presidenciais do próximo dia 8 de fevereiro.

O debate entre André Ventura e António José Seguro, transmitido em simultâneo pelos três canais generalistas em sinal aberto e pelos seus canais de informação, e com uma duração de 75 minutos, foi acompanhado em média por 3.072.401 adultos/mais 15 anos, mostra a análise da Dentsu para o +M.

Com o mesmo conteúdo, o canal preferido pelos telespectadores foi a SIC, com uma média de 841.147 pessoas. Segue-se a TVI com 822.042 e a RTP1 com 791.671.

Nos canais de informação, as primeiras posições invertem-se, com a CNN Portugal a ser seguida por 243.834 telespectadores, a SIC Notícias por 216.398 e a RTP Notícias por 81.255 telespectadores.

O dia foi ganho pela SIC, com um share de 15%. A TVI obteve 13,9% e a RTP1 12,2%. Já a CNN Portugal e a SIC Notícias ficaram separadas por uma décima (3,6% vs 3,5%), a News Now situou-se nos 1,8% e a RTP Notícias nos 1,4%.

