Trump vira mira para o Irão. “Tempo está a esgotar-se”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou esta quarta-feira o Irão que “o tempo está a esgotar-se” antes de possível um ataque norte-americano a Teerão, intimando-o a chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear.

Numa publicação na sua plataforma Truth Social, Trump escreveu que espera que o Irão “concorde rapidamente em ‘sentar-se à mesa’ e negociar um acordo justo e equitativo – sem armas nucleares”, alertando para uma ação militar dos EUA “muito pior” do que os ataques de junho passado contra instalações nucleares iranianas.

Washington reforçou a sua presença no Golfo Pérsico com o envio do porta-aviões USS Abraham Lincoln e da sua escolta, cuja chegada à região foi anunciada pelos militares norte-americanos na segunda-feira passada, numa demonstração de força em resposta às tensões crescentes com Teerão.

Referindo-se à “enorme armada”, Trump afirmou que esta frota é “maior (…) do que a enviada para a Venezuela”, indicando a prontidão dos Estados Unidos para cumprir rapidamente a sua missão, “rapidamente e de forma violenta, se necessário”. As tensões entre os dois países estão no seu ponto mais alto desde a repressão aos protestos antigovernamentais no Irão no início deste ano, que motivou críticas internacionais e preocupações sobre a estabilidade regional.

Apesar dos apelos ao diálogo, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o Irão só poderá negociar se os EUA “cessarem as ameaças e as exigências excessivas”, recusando negociações sob pressão militar.