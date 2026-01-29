5 coisas que vão marcar o dia
Dados sobre o desemprego, a avaliação do processo de reprivatização parcial do capital social da TAP e as estatísticas regionais de empréstimos são alguns dos temas em agenda nesta quinta-feira.
Esta quinta-feira vai ficar marcada pela divulgação dos dados do desemprego em Portugal referentes a dezembro pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Já o Banco de Portugal vai partilhar as estatísticas regionais de empréstimos, relativas a dezembro. No Parlamento, a reprivatização da TAP volta a estar em cima da mesa. Destaque ainda para os dados do Banco Central Europeu sobre a evolução monetária na zona euro. Serão ainda divulgados os dados do Eurostat sobre energia nuclear em 2024.
INE revela taxa de desemprego de dezembro
O Instituto Nacional de Estatística apresenta esta quinta-feira os dados do desemprego referentes ao mês de dezembro. Paralelamente, o INE atualiza também o Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio. Em novembro, a taxa de desemprego fixou-se nos 5,7%.
Como estão os empréstimos em Portugal?
O Banco de Portugal divulga as estatísticas regionais de empréstimos e o balanço das instituições financeiras monetárias referente a dezembro. Em outubro do ano passado, os bancos financiaram 2.160 milhões de euros para a compra de casa.
TAP em análise no Parlamento
O Parlamento português reúne para avaliar o processo de reprivatização parcial do capital social da TAP. A Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação reúne o Grupo de Trabalho de Acompanhamento Parlamentar dedicado à companhia aérea, com início previsto para as 14h00 na Assembleia da República. Esta audição surge num momento crucial para o futuro da transportadora nacional, com os deputados a acompanharem de perto os desenvolvimentos do processo.
Eurostat divulga dados sobre energia nuclear
Esta quinta-feira fica também marcada pela divulgação, da parte do Eurostat, dos indicadores de 2024 relativos à energia nuclear, num momento em que a discussão sobre fontes energéticas continua a ter importância na União Europeia. Serão também atualizados os dados sobre transporte aéreo, incluindo passageiros, carga e correio, referentes a junho de 2025.
BCE publica evolução monetária da zona euro
O Banco Central Europeu apresenta, às 9h00 de Lisboa, dados sobre a evolução monetária na zona euro e as estatísticas semestrais de pagamentos. Será também divulgado o balanço nacional das instituições financeiras monetárias da zona euro, excluindo o Eurossistema, oferecendo uma visão abrangente sobre o estado do setor bancário europeu.
