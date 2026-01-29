Abreu Advogados assessora a Rekeep World na aquisição de uma participação maioritária na Euromex

A Abreu Advogados assessorou a Rekeep World na aquisição de uma participação maioritária de 60% na Euromex, empresa portuguesa especializada em serviços de facility services, com particular enfoque no setor da saúde, e que emprega cerca de 3 mil colaboradores.

A transação permite a entrada da Rekeep World, grupo italiano de referência no setor de integrated facility management, no mercado português, mantendo o anterior acionista uma participação de 40% no capital da sociedade e assegurando a continuidade da atual equipa de gestão.

A assessoria jurídica da Abreu Advogados abrangeu todas as fases da operação, incluindo o apoio no processo de legal due diligence, assim como a estruturação e negociação da transação, incluindo a elaboração e negociação dos acordos preliminares, do contrato de compra e venda, do acordo parassocial e toda a documentação acessória. A Abreu Advogados prestou ainda assessoria no cumprimento das condições de closing e coordenou todo o processo de conclusão da operação, incluindo a execução da documentação contratual.

Esta operação reveste particular relevância estratégica por representar a primeira entrada da Rekeep World no mercado ibérico. A estrutura da transação, assente na aquisição de uma participação maioritária e não da totalidade do capital, visou a criação de uma parceria estratégica de longo prazo com o anterior acionista.

A operação foi liderada por Rita Albuquerque, sócia contratada da equipa de Corporate e M&A da Abreu Advogados, com a assistência de Francisco Estácio e Matilde Carvalho e Cortinhal, associado sénior e associada da mesma equipa. A operação contou ainda com a colaboração de uma equipa jurídica multidisciplinar, incluindo Sofia Silva e Sousa, Susana A. Duarte e Sara Ferraz Mendonça, que prestaram assessoria, respetivamente, em matérias laborais, fiscais e imobiliárias.