Ainda 400.000 clientes sem eletricidade. Reposição total “imprevisível”

A E-Redes tem 30 geradores instalados no distrito de Leiria e estão mobilizados mais cerca de 200.

Numa atualização feita pelas 15h30 horas de quinta-feira, a E-Redes contava ainda 400 mil clientes – famílias e empresas – que continuavam sem acesso à eletricidade.

Mais precisamente, 408 mil clientes mantinham-se sem energia, dos quais 290 mil no Distrito de Leiria e 118 mil no resto do território continental, com maior incidência nos distritos de Santarém (42 mil), Coimbra (34 mil), Portalegre (27 mil) e Castelo Branco (11 mil). Às 6 horas da manhã de quarta-feira, registou-se um pico de cerca de 1 milhão de clientes sem fornecimento de energia.

Em declarações feitas à RTP Notícias, pouco antes e a partir de Leiria, o presidente da E-Redes, José Ferrari Careto, contava ter “uma quantidade significativa de pontos de entrega energizados rapidamente”, mas reconheceu que a reposição total da energia “pode demorar mais tempo”. Não quis comprometer-se com uma data concreta, apesar de ter negado prontamente que demorasse semanas. No comunicado, a empresa afirma que “a reposição total é ainda imprevisível”.

A devastação que foi criada pela tempestade é muito significativa. Houve muita infraestrutura que foi danificada fisicamente. Há muitos postes que estão partidos, muitas linhas caídas no chão“, descreveu o presidente da E-Redes.

Em comunicado, a empresa indica que as condições meteorológicas mantêm-se adversas, o que motiva o aparecimento de avarias em outras zonas do país para além de Leiria.

A E-Redes tem 30 geradores instalados no distrito de Leiria, e estão mobilizados mais cerca de 200. Está a ser dada prioridade aos serviços essenciais, como saúde, água, saneamento e comunicações, no sentido de garantir a distribuição de energia. A somar a estes geradores está também deslocada para a região uma central móvel que vai permitir distribuir energia a mais clientes.

