APS anuncia formação em resseguro avançado
As formas e tipos de resseguro e os seus impactos na gestão do capital e do risco das seguradoras são alguns dos temas que serão abordados neste curso.
A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou o curso “Resseguro avançado”, que acontecerá entre os dias 5 e 10 de fevereiro em formato híbrido, entre as 9h00 e as 13h00.
Esta formação irá abordar as formas e tipos de resseguro e os seus impactos na gestão do capital e do risco das seguradoras, tal como as exigências do regime de Solvência II e o processo inerente à otimização de estruturas de resseguro.
A formação destina-se a colaboradores do setor segurador nas áreas de Resseguro, finanças e gestão de riscos, atuários, consultores e auditores, e será lecionada por Maria Manuel Carvalho, coordenadora da divisão de riscos e estabilidade financeira da ASF.
Este curso terá duas sessões online, nos dias 5 e 6 de fevereiro, e duas presenciais, nos dias 9 e 10 de fevereiro, que se realizarão na sede da APS.
Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, carregue aqui.
