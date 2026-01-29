Atenção, eleitores. Inscrições para voto antecipado nas presidenciais terminam hoje

As inscrições para o voto antecipado na segunda volta das presidenciais terminam esta quinta-feira. Todos os eleitores recenseados no território nacional que optem por esta modalidade irão depositar o seu voto nas urnas a 1 de fevereiro.

Nestas últimas horas, a inscrição poderá ser feita através da página www.votoantecipado.pt, podendo os eleitores escolher um local de voto distinto da sua área de residência.

Nesse caso, já no próximo domingo, os cidadãos que se tenham inscrito nesta modalidade deverão dirigir-se à mesa de voto no município por si escolhido, identificar-se (“de preferência através do Cartão de Cidadão”) e indicar a freguesia onde estão recenseados.

Em caso de dúvidas sobre a freguesia, poderá fazer uma consulta através dos seguintes meios: