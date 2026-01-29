Audiossérie Uivar à Lua. Alberto Carneiro ou a escultura como elogio do efémero
O segundo capítulo de "Uivar à Lua" explora o universo de Alberto Carneiro, artista que marcou profundamente a escultura contemporânea portuguesa. Já está disponível nas plataformas de podcast.
O capítulo II da audiossérie “Uivar à Lua” é sobre Alberto Carneiro. Nasceu em 1937 no concelho da Trofa. Teve um percurso artístico de mais de cinco décadas. E redefiniu a escultura em Portugal.
A criação de ambientes não metafóricos representados com canas ou molhes de centeio e com nomes como “Uma floresta para os teus sonhos” ou “Um campo depois da colheita para deleite estético do nosso corpo”, dizem muito sobre a originalidade – e poesia – do escultor. Que foi também, ou em primeiro lugar, santeiro. Bem-vindos ao Capítulo II de “Uivar à Lua”.
Por Delfim Sardo, com música original de Paulo Furtado.
Moderação de Paulo Padrão.
Produção por Diogo Simões.
Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.