BCP emite 500 milhões em dívida para reforçar almofadas

O BCP está no mercado com uma operação de reforço das suas almofadas de capital com a emissão de dívida subordinada no montante de 500 milhões de euros. A transação deverá ficar fechada ainda esta quinta-feira.

O banco avançou com a venda de títulos de dívida que se assemelham a capital e que tem a maturidade em maio de 2032, mas com possibilidade de resgate um ano antes, de acordo com os termos da operação divulgada pelo site de informação financeira IFR.

(Notícia em atualização)