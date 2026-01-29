Mercados

Em atualização BCP emite 500 milhões em dívida para reforçar almofadas

  • ECO
  • 10:04

Banco está no mercado com uma operação de reforço das almofadas de capital através da emissão de dívida subordinada no montante de 500 milhões e com prazo de 6 anos e 3 meses.

O BCP está no mercado com uma operação de reforço das suas almofadas de capital com a emissão de dívida subordinada no montante de 500 milhões de euros. A transação deverá ficar fechada ainda esta quinta-feira.

O banco avançou com a venda de títulos de dívida que se assemelham a capital e que tem a maturidade em maio de 2032, mas com possibilidade de resgate um ano antes, de acordo com os termos da operação divulgada pelo site de informação financeira IFR.

(Notícia em atualização)

