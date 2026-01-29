Em atualização BCP emite 500 milhões em dívida para reforçar almofadas
Banco está no mercado com uma operação de reforço das almofadas de capital através da emissão de dívida subordinada no montante de 500 milhões e com prazo de 6 anos e 3 meses.
O BCP está no mercado com uma operação de reforço das suas almofadas de capital com a emissão de dívida subordinada no montante de 500 milhões de euros. A transação deverá ficar fechada ainda esta quinta-feira.
O banco avançou com a venda de títulos de dívida que se assemelham a capital e que tem a maturidade em maio de 2032, mas com possibilidade de resgate um ano antes, de acordo com os termos da operação divulgada pelo site de informação financeira IFR.
(Notícia em atualização)
