Capital de risco Indico lidera investimento de sete milhões na neerlandesa Dealroom

A sociedade de capital de risco portuguesa Indico Capital Partners liderou a ronda de investimento, no valor de sete milhões de dólares (cerca de 5,9 milhões de euros), na empresa neerlandesa Dealroom.co, que desenvolveu uma plataforma de dados sobre startups, empreendedorismo e investimento internacional. O financiamento contou ainda com participação do Rabobank, da norte-americana Beringea, da Shoe Investments e da Knight Capital.

Fundada e com sede em Amesterdão, nos Países Baixos, a Dealroom.co – distinta da Dealroom do M&A – utiliza ciência de dados avançada e rastreio em tempo real para distribuir relatórios sobre rondas de financiamento, avaliações, modelos de negócio e tendências emergentes. Para tal, trabalha diretamente com governos e investidores, a quem transmite informação quantitativa, benchmarking e disponibiliza tecnologia preditiva através de inteligência artificial (IA).

O managing partner da Índico Capital Partners deu as boas-vindas à Dealroom no portefólio da sociedade lisboeta e enalteceu o que a plataforma de informação tem feito desde 2013. “O seu compromisso com o ecossistema português vai muito além dos dados. Trata-se de uma presença física. Ao estabelecer um escritório e uma equipa dedicada aqui em Lisboa, tornaram-se parte integrante da nossa comunidade tecnológica”, recorda Stephan de Moraes sobre a entrada em Portugal em 2023.

“O que diferencia a Dealroom é a sua combinação única de dados em tempo real, impulsionados pela IA, e uma poderosa rede de parcerias. Oferecem inteligência preditiva em vez de apenas relatórios históricos. O nosso investimento reforça a nossa confiança na sua tecnologia e na sua missão de impulsionar o setor, fornecendo as informações mais robustas e práticas disponíveis para investidores em todo o mundo”, defende Stephan de Moraes.

A verba recém-angariada vai permitir à Dealroom continuar a investir em IA e acelerar a expansão global. O primeiro carimbo no passaporte prevê-se que seja nos Estados Unidos, onde pretende alargar a presença.

O fundador e CEO da Dealroom, Yoram Wijngaarde, considera a empresa que lidera como uma “fonte de referência para startups, inovação, empresas de alto crescimento, capital de risco e ecossistemas tecnológicos em todo o mundo”, sobretudo nesta época em que “os dados sobre tecnologia e inovação nunca foram tão cruciais”.

“Mais de 100 ecossistemas tecnológicos em todo o mundo confiam agora na Dealroom para ajudar a medir e mostrar o crescimento dos seus ecossistemas tecnológicos — de Austin a Astana, de Nova Iorque a Nairobi. Mas também estamos apenas a começar”, garante Yoram Wijngaarde (na fotografia), acrescentando que apoia investidores, empresas e decisores políticos na tomada de decisões.