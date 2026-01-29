CMS Portugal e pbbr na venda de terreno da Anidaport à Vizta para projeto residencial no Areeiro

A CMS Portugal assessorou a Anidaport (sociedade imobiliária do Grupo BBVA) na venda de um terreno à Vizta, localizado no Areeiro, e que visa a construção de um empreendimento residencial com 7.921 m² de área bruta de Construção acima do solo, inserido num terreno com cerca de 1.400 m².

A assessoria jurídica da Anidaport ficou a cargo da equipa de Imobiliário da CMS Portugal, a qual foi liderada pelo sócio José Manuel Silva Nunes, tendo também incluído a participação da sócia de Urbanismo, Sara de Almeida Barroso, assim como das Associadas, Inês Soares de Melo e Inês Machado da Silva, e da estagiária Catarina Almeida Ribeiro.

Por seu turno, a assessoria jurídica da Vizta ficou a cargo da equipa de Imobiliário da Sociedade de Advogados pbbr, com a participação das sócias da equipa de Imobiliário, Teresa Freire e Inês Carrilho.

A localização do ativo constitui um dos seus principais fatores de valorização, situando-se a poucos metros da Praça Francisco Sá Carneiro, no coração do Areeiro, e beneficiando de excelentes acessibilidades. O terreno encontra-se a cerca de cinco minutos a pé da estação de metro do Areeiro e a aproximadamente sete minutos da estação de comboios, assegurando ligações rápidas ao centro da cidade e às principais zonas metropolitanas. A zona oferece ainda uma grande diversidade de oferta de comércio, serviços, equipamentos públicos e ensino superior, incluindo a proximidade ao Instituto Superior Técnico, tornando esta zona particularmente atrativa para famílias de classe média e média-alta.