CMS Portugal e pbbr na venda de terreno da Anidaport à Vizta para projeto residencial no Areeiro
A assessoria jurídica da Anidaport ficou a cargo da equipa de Imobiliário da CMS Portugal. A assessoria jurídica da Vizta ficou a cargo da equipa de Imobiliário da pbbr.
A CMS Portugal assessorou a Anidaport (sociedade imobiliária do Grupo BBVA) na venda de um terreno à Vizta, localizado no Areeiro, e que visa a construção de um empreendimento residencial com 7.921 m² de área bruta de Construção acima do solo, inserido num terreno com cerca de 1.400 m².
A assessoria jurídica da Anidaport ficou a cargo da equipa de Imobiliário da CMS Portugal, a qual foi liderada pelo sócio José Manuel Silva Nunes, tendo também incluído a participação da sócia de Urbanismo, Sara de Almeida Barroso, assim como das Associadas, Inês Soares de Melo e Inês Machado da Silva, e da estagiária Catarina Almeida Ribeiro.
Por seu turno, a assessoria jurídica da Vizta ficou a cargo da equipa de Imobiliário da Sociedade de Advogados pbbr, com a participação das sócias da equipa de Imobiliário, Teresa Freire e Inês Carrilho.
A localização do ativo constitui um dos seus principais fatores de valorização, situando-se a poucos metros da Praça Francisco Sá Carneiro, no coração do Areeiro, e beneficiando de excelentes acessibilidades. O terreno encontra-se a cerca de cinco minutos a pé da estação de metro do Areeiro e a aproximadamente sete minutos da estação de comboios, assegurando ligações rápidas ao centro da cidade e às principais zonas metropolitanas. A zona oferece ainda uma grande diversidade de oferta de comércio, serviços, equipamentos públicos e ensino superior, incluindo a proximidade ao Instituto Superior Técnico, tornando esta zona particularmente atrativa para famílias de classe média e média-alta.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
CMS Portugal e pbbr na venda de terreno da Anidaport à Vizta para projeto residencial no Areeiro
{{ noCommentsLabel }}