Crédito à habitação tem maior crescimento em 20 anos

Os portugueses voltaram a apostar em força na compra de casa com recurso ao financiamento bancário em 2025, num movimento que não se via há duas décadas. Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, os empréstimos para habitação cresceram 10,2% no ano passado, a maior subida anual desde 2005.

Segundo o supervisor, “o montante total de empréstimos para habitação era de 111 mil milhões de euros [no final do ano passado], mais 9,7 mil milhões do que em dezembro de 2024” e mais 837 milhões de euros face ao mês anterior.

Esta trajetória de aceleração mantém-se ininterrupta desde janeiro de 2024, com o crédito a ganhar mês após mês maior peso no balanço das famílias portuguesas. Apesar de os preços das casas estarem em máximos históricos, a combinação de taxas Euribor em queda, spreads mais competitivos e apoios do Estado aos jovens para comprar casa — como a garantia pública para jovens até aos 35 anos — criou um cocktail que impulsionou a procura.

Mas não foi apenas no crédito à habitação que os portugueses recorreram mais ao financiamento bancário. O crédito ao consumo e outros fins também teve um ano de forte crescimento. O Banco de Portugal revela que “os empréstimos ao consumo atingiram 21,2 mil milhões de euros, mais 1,1 mil milhões do que no final de 2024”, que refletiram um aumento de 7,3% no ano passado, que compara com um crescimento de 7,5% no ano anterior.

“No final de 2025, o montante total de empréstimos concedidos pelos bancos a particulares era de 144,8 mil milhões de euros, mais 12 mil milhões de euros do que no final de 2024”, destaca o Banco de Portugal, sublinhando que essa dinâmica traduz-se numa taxa de variação anual de 9,6%, que compara com uma taxa homóloga de 4,2% no final de 2024. “Trata-se do maior crescimento em final de ano observado desde 2007 (10,2%)”, salienta o Banco de Portugal em comunicado.

O dinamismo observado no crédito aos particulares foi também acompanhado no financiamento às empresas, se bem com uma evolução mais moderada. Segundo o Banco de Portugal, o stock de empréstimos concedidos pelos bancos ao setor empresarial ascendia a cerca de 74,2 mil milhões de euros no final de dezembro de 2025, mais 3,6% em termos homólogos, que se traduziu no “maior crescimento em final de ano observado desde 2021 (4,2%).”

As microempresas e as pequenas empresas mantiveram taxas de variação anual positivas, de 13,9% e 4% respetivamente. Já os empréstimos às médias e grandes empresas houve uma contração de 2% (-5,2% em dezembro de 2024) e de 3,6% (0,3% em dezembro de 20204), respetivamente, refletindo menor apetite por endividamento ou capacidade de financiamento por outras fontes.

O Banco de Portugal revela ainda que o setor da construção e atividades imobiliárias destacou-se com um crescimento anual de 8,4%, beneficiando do boom do mercado imobiliário residencial e da necessidade de investimento em reabilitação urbana, ficando acima dos 5,5% registados no ano anterior.

O ano de 2025 ficará assim marcado por um ano recorde do crédito à habitação em Portugal, com as famílias a aproveitarem as condições favoráveis de financiamento para concretizar o sonho da casa própria, um movimento que não se via com esta intensidade desde o início do século.