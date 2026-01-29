Deloitte Legal TELLES “marca nova fase” na advocacia em Portugal

A Deloitte Legal e a TELLES anunciam o lançamento da sua nova identidade que resulta do processo de integração de ambas as sociedades, que passam a atuar com a nova marca Deloitte Legal TELLES. A partir desta quinta-feira, sob o lema “Shapping Legal Excelence”, a Deloitte Legal TELLES, integrada na Deloitte, apresenta uma nova identidade.

De acordo com António Lagartixo, CEO e managing partner da Deloitte “a sociedade de advogados que construímos é um marco muito relevante para o setor jurídico em Portugal. Não só por ser a primeira desta dimensão, mas acima de tudo, pela particularidade de unir diferentes valências técnicas, o que permite oferecer uma proposta de valor mais robusta e adaptada ao que consideramos ser a evolução futura do mercado, nomeadamente em termos de inovação e transformação”.

A nova sociedade de advogados passa a integrar a rede internacional da Deloitte Legal, presente em mais de 75 países, e o ecossistema global da Deloitte, com presença em mais de 150 geografias e com uma equipa com cerca de 220 advogados e escritórios em Lisboa e no Porto.

Para Francisco Espregueira Mendes, Managing Partner da Deloitte Legal TELLES, “a criação desta nova sociedade de advogados marca o início de uma nova fase na advocacia em Portugal. Mais moderna, mais internacional e ainda mais próxima do negócio dos clientes, afirmando a Deloitte Legal TELLES como uma sociedade de advogados de referência no panorama jurídico nacional e internacional. Mantemos tudo o que tem sido o ADN das duas sociedades de advogados e reforçamos com os elementos que, a curto prazo, irão definir o futuro do Direito.”