Desemprego recuou para 5,6% no último mês de 2025. Emprego em máximos

O último mês de 2025 foi sinónimo de um novo recuo do desemprego. A taxa fixou-se em 5,6%, o correspondente a uma diminuição de 0,8 pontos percentuais face ao registado há um ano, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Já o emprego manteve-se em máximos.

“A taxa de desemprego situou-se em 5,6%, valor inferior ao de novembro de 2025 em 0,1 pontos percentuais e ao de dezembro de 2024 em 0,8 pontos percentuais“, indica esta manhã o gabinete de estatísticas.

É preciso recuar a fevereiro de 2002 para encontrar um valor igualmente baixo, destaca o INE. No total, em dezembro havia 314,8 mil pessoas desempregadas em Portugal.

Por outro lado, a população empregada aumentou 0,3% em cadeia e 3,6% em termos homólogos, abrangendo agora cerca de 5,3 milhões de trabalhadores em dezembro de 2025. É o valor mais elevado desde o início da série de dados.

Com a diminuição da população desempregada e o aumento da população empregada, a população ativa engordou em dezembro, cobrindo agora em torno de 5,6 milhões de indivíduos, o valor mais elevado desde, pelo menos, 1998.

A população ativa conta, neste momento, com mais 13,3 mil pessoas do que em novembro (um acréscimo de 0,2%) e mais 147 mil do que há um ano (uma subida de 2,7%).

Já a população inativa (cerca de 2,4 milhões de pessoas) decresceu em relação ao mês anterior (8,1 mil; 0,3%) e ao mês homólogo de 2024 (35,2 mil; 1,4%).

“A taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,7%. Diminuiu em relação ao mês anterior (0,1 pontos percentuais) e ao mesmo mês do ano anterior (1,1 pontos percentuais)”, acrescenta o INE, no destaque publicado esta quinta-feira.

