Disney+ e RTP1 voltam a transmitir Óscares em Portugal

O Disney+ vai transmitir pelo segundo ano consecutivo a cerimónia dos Óscares, em direto. A RTP1 garante a emissão no linear.

O Disney+ anunciou que vai transmitir em Portugal, pelo segundo ano consecutivo, a 98.ª edição dos Óscares em direto no domingo, 15 de março, às 23h00. Pelo segundo ano consecutivo, o apresentador, argumentista, produtor e comediante vencedor de um Emmy, Conan O’Brien, regressa como anfitrião da cerimónia.

A RTP1 vai também transmitir em direto a cerimónia, tal como aconteceu o ano passado, esclarece a RTP ao +M. A emissão do serviço público será conduzida por Mário Augusto.

A transmissão da cerimónia foi garantida durante quase duas décadas pela TVI, entre 1998 e 2014. A SIC começou a emitir os Óscares em 2015. Quatro anos depois, é vez da Fox e da Fox Movies — atuais Star Channel e Star Movies — que assumem a transmissão até 2020. Finalmente, desde 2021 que a RTP garante a emissão, tendo a Disney+ se juntado no ano passado.

O panorama vai alterar-se radicalmente em 2029, com o Youtube a assumir os direitos globais e exclusivos da transmissão da cerimónia.