Economia terá crescido entre 1,7% e 2,1% em 2025

Portugal deverá ter crescido entre 1,7% e 2,1%, em 2025, de acordo com as previsões dos economistas, depois de um crescimento de 1,9% em 2024. O Instituto Nacional de Estatística divulga esta sexta-feira a estimativa do crescimento da economia no quarto trimestre do ano passado e a evolução do PIB no conjunto do ano.

Para o conjunto do ano de 2025, o Governo inscreveu a previsão de um crescimento de 2% no Orçamento do Estado para 2026. As estimativas do Banco de Portugal estão em linha com as do Governo, apontando também para 2% em 2025 e 2,3% em 2026, segundo o Boletim Económico de dezembro. Já o Conselho das Finanças Públicas, a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e a OCDE projetam um crescimento de 1,9% em 2025.

As estimativas dos economistas para o ano também oscilam entre estes números, apontando um crescimento entre 1,9% e 2%.

Quanto aos números trimestrais, as previsões dos economistas para o último trimestre de 2025 são de um crescimento em cadeia entre 0,5% e 0,9%, correspondente a crescimentos homólogos de 1,7% a 2,1%.

Segundo as estimativas do Fórum para a Competitividade no quarto trimestre de 2025 o Produto Interno Bruto (PIB) terá subido entre 0,5% e 0,7% em cadeia, o correspondente a uma variação homóloga entre 1,7% e 1,9%, traduzindo-se numa variação anual de 1,9%. A desaceleração homóloga face aos 2,4% do terceiro trimestre “prende-se sobretudo com o excecional crescimento em cadeia do quarto trimestre de 2024, que foi de 1,2%”.

Já as previsões do barómetro CIP/ISEG são de uma desaceleração ligeira em cadeia, de 0,8% para 0,7% no quarto trimestre de 2025, o que corresponde, em termos homólogos, a um crescimento de 1,9%.

O Núcleo de Estudos Económicos da Universidade Católica (NECEP), por sua vez, estima que a economia portuguesa tenha crescido 1,9% em 2025. No conjunto do ano 2025, o PIB português terá avançado 1,9%, acima dos 1,5% da zona euro, sendo que, no quarto trimestre do ano passado, o crescimento terá sido de 0,6% em cadeia e 1,8% em termos homólogos, após 0,8% e 2,4% no trimestre anterior. De acordo com o NECEP, “esta ligeira desaceleração decorre de um crescimento menos intenso da população ativa e do emprego, bem como da dinâmica fraca das exportações, mantendo-se a evolução positiva do consumo privado”.

A previsão mais otimista é da área de estudos económicos do BCP, que estima que no último trimestre de 2025, o PIB português em volume terá crescido 0,9% em cadeia e 2,1% em termos homólogos, segundo a mais recente nota de conjuntura. “Neste pressuposto, o crescimento do PIB em 2025 terá alcançado 2%”, projeta. “A procura interna terá voltado a contribuir positivamente para o crescimento no trimestre, beneficiando de crescimentos robustos da parte do consumo privado e também da formação bruta de capital fixo, acompanhados pelo aumento dos gastos públicos”, lê-se na mesma nota. “No que diz respeito ao comércio externo, teremos assistido a um arrefecimento das importações, o que terá contribuído para uma melhoria da procura externa líquida no quarto trimestre, quando comparado com o trimestre anterior”, acrescenta.