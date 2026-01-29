Energia

EDP Renováveis conclui venda de quatro parques eólicos na Grécia

  • Lusa
  • 18:54

A EDP adianta que a subsidiária EDP Renováveis "concluiu a alienação à Principia, uma sociedade detida pela Enel SpA e por fundos geridos pela Macquarie Asset Management.

A EDP Renováveis concluiu o acordo com a Principia para vender quatro parques eólicos que explora na Grécia, avaliados em 200 milhões de euros, informou esta quinta-feira a elétrica.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP adianta que a subsidiária EDP Renováveis “concluiu a alienação à Principia, uma sociedade detida pela Enel SpA e por fundos geridos pela Macquarie Asset Management, de uma participação acionista de 100% num portefólio eólico de 150 MW, localizado na Grécia, por um Enterprise Value de €0,2 mil milhões”.

Na mesma nota, o grupo refere ainda que o “portefólio inclui quatro parques eólicos em operação, com uma vida média de aproximadamente 1,5 anos” e que estes projetos “beneficiam de Contracts for Difference (“CfD”) por um período de 20 anos”. A EDP Renováveis tem sede em Madrid e é subsidiária da EDP.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EDP Renováveis conclui venda de quatro parques eólicos na Grécia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Família Masaveu investe mais de 16 milhões em ações da EDP

Flávio Nunes,

Empresa "estreitamente relacionada" com Fernando Masaveu Herrero, membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, adquiriu posição inferior a 0,1% da elétrica portuguesa. Família detém 5% da REN.

1