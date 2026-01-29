EDP Renováveis conclui venda de quatro parques eólicos na Grécia

A EDP Renováveis concluiu o acordo com a Principia para vender quatro parques eólicos que explora na Grécia, avaliados em 200 milhões de euros, informou esta quinta-feira a elétrica.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP adianta que a subsidiária EDP Renováveis “concluiu a alienação à Principia, uma sociedade detida pela Enel SpA e por fundos geridos pela Macquarie Asset Management, de uma participação acionista de 100% num portefólio eólico de 150 MW, localizado na Grécia, por um Enterprise Value de €0,2 mil milhões”.

Na mesma nota, o grupo refere ainda que o “portefólio inclui quatro parques eólicos em operação, com uma vida média de aproximadamente 1,5 anos” e que estes projetos “beneficiam de Contracts for Difference (“CfD”) por um período de 20 anos”. A EDP Renováveis tem sede em Madrid e é subsidiária da EDP.