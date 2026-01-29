Golo de Trubin aos 90+8 minutos leva Benfica ao play-off. Sporting nos oitavos da Champions

Um golo do guarda-redes Trubin, aos 90+8 minutos, qualificou o Benfica para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, garantindo um triunfo por 4-2 sobre o Real Madrid.

No Estádio da Luz, na oitava e última jornada da fase de liga, o inesperado momento do guardião ucraniano garantiu a margem suficiente para os ‘encarnados’ seguirem em frente na prova, depois de Andreas Schjelderup, por duas vezes, e o grego Vangelis Pavlidis, de grande penalidade, terem marcado para os ‘encarnados’, e de o francês Kylian Mbappé, também com um ‘bis’, ter assinado os tentos dos espanhóis.

Já o Sporting apurou-se para os oitavos de final da Champions, ao vencer o Athletic Bilbau, por 3-2, na última jornada da fase de liga, com um golo de Alisson Santos, aos 90+4 minutos.

Os ‘leões’, que já tinham garantido a presença no play-off, estiveram a perder por duas vezes em Bilbau, com golos de Sancet, aos três minutos, e Guruzeta, os 28, mas conseguiram dar a volta ao resultado, com tentos de Diomande, aos 12, Francisco Trincão, aos 62, e Alisson Santos, aos 90+4, assegurando um lugar entre os oito primeiros, que assegura o apuramento direto para os ‘oitavos’.