Governo de Aragão declara de interesse regional três projetos da RIC Energy para a produção de biometano na região

Entre eles estão três projetos promovidos pela RIC Energy, localizados nos municípios de San Esteban de Litera, Calanda e Caspe, cujo objetivo é a gestão de resíduos não perigosos e a produção de biometano a partir do tratamento de resíduos orgânicos.

Com um investimento conjunto de 61,6 milhões de euros, estes projetos centram-se na economia circular e na produção de energias renováveis, gerando um impacto positivo tanto na sustentabilidade como no emprego local. A previsão é que os três projetos gerem entre 95 e 125 postos de trabalho durante a fase de construção, com 47 empregos adicionais na fase de operação e entre 47 e 60 postos relacionados com a logística, atingindo um total estimado de até 232 empregos.

Cada um dos projetos incluirá um armazém de receção e tratamento de resíduos orgânicos biodegradáveis e uma unidade de produção de gás renovável. O biometano produzido nestas instalações poderá ser injetado na rede geral de gás, o que contribuirá para a descarbonização e a melhoria da eficiência energética na região. Estima-se que a produção conjunta destes projetos atingirá 153 000 megawatts-hora por ano, o que permitirá reduzir mais de 90 000 toneladas de CO2 por ano.

As três câmaras municipais envolvidas nestes projetos, San Esteban de Litera, Calanda e Caspe, emitiram pareceres favoráveis sobre os mesmos nos seus respetivos municípios, o que demonstra o apoio institucional e local às iniciativas que promovem uma transição para um modelo energético mais sustentável e respeitador do ambiente.

A RIC Energy estima que o desenvolvimento e a construção das centrais serão realizados num período de até 44 meses, o que permitirá transformar os resíduos orgânicos numa fonte de energia renovável que beneficiará tanto a comunidade como o ambiente global.