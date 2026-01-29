Energia

Governo mantém este ano apoio de 15 euros na compra de gás de garrafa

  • Lusa
  • 13:32

Governo vai manter este ano o apoio de 15 euros à compra de gás de garrafa, prolongando o programa "Botija Solidária".

O Governo vai manter este ano o apoio de 15 euros à compra de gás de garrafa, prolongando o programa “Botija Solidária”, cuja dotação máxima global será de 2.065 milhões de euros, segundo um despacho publicado esta quinta-feira.

A conjuntura […] mantém-se inalterável no início de 2026, e perante um cenário de instabilidade e dos elevados preços do GPL, mantém-se também o compromisso de apoiar os consumidores mais vulneráveis e de promover políticas sustentáveis de combate à pobreza energética”, lê-se no texto do despacho n.º 1016/2026, publicado hoje em Diário da República.

Nos termos do diploma, que aprova o regulamento do Apoio Extraordinário e Excecional “Botija de Gás Solidária” para este ano, o prolongamento deste programa será previsto no despacho que aprova o orçamento do Fundo Ambiental para 2026, com uma dotação máxima de 865.000 euros.

A este valor acresce, contudo, o saldo do programa relativo a 2025, no valor de 1,2 milhões de euros, elevando assim a dotação máxima global do “Botija Solidária” este ano para 2,065 milhões de euros.

O apoio destina-se à aquisição de gás de petróleo liquefeito (GPL) em garrafa, por beneficiários da tarifa social de eletricidade ou de prestações sociais mínimas e ascende a 15 euros por garrafa, num máximo de duas garrafas por mês e 12 garrafas anuais.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo mantém este ano apoio de 15 euros na compra de gás de garrafa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Operadoras a repor serviços com torres móveis e geradores

Ana Marcela,

Falta de energia e dificuldades no acesso às infraestruturas dificultam reposição de comunicações. Operadoras enviam equipas, geradores e estações móveis, mas não indicam prazo para reposição total.