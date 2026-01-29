Há mais (cargos) além do manager e partner. Deloitte muda nome das funções nos EUA

A Deloitte prepara-se para reformular o nome que dá aos cargos dos seus trabalhadores nos Estados Unidos e criar outra função de líderes. As novas designações das funções vão entrar em vigor no início do próximo ano fiscal, no próximo mês de junho, avança a Business Insider.

O plano da empresa de auditoria e consultoria é informar todos os trabalhadores sobre as mudanças esta quinta-feira. “Todos os profissionais receberão um novo título que começaremos a utilizar interna e externamente a 1 de junho de 2026“, detalha uma apresentação interna da Deloitte consultada pelo portal de notícias económicas.

O objetivo é dar clareza aos cargos, que nos moldes atuais se encontram “desatualizados” e incapazes de “suportar os nossos negócios do futuro”. Ou seja, a Deloitte pretende modernizar-se num mercado que está em constante transformação. “Estamos a modernizar a nossa arquitetura de talentos para proporcionar uma experiência mais personalizada, que reflita a vasta gama de competências dos nossos profissionais e o trabalho que realizam“, confirmou um porta-voz da Deloitte à Business Insider.

Atualmente, o esquema de talentos faz com que os cargos mais seniores sejam de partners (sócios), principals (diretores) e managing directors (diretores-gerais), que são conhecidos pela sigla PPMD. A partir de junho, haverá um cargo de “líderes” a juntar ao quadro, conforme foi anunciado numa reunião conduzida por Mo Reynolds, diretor de recursos humanos da Deloitte nos Estados Unidos.

Mas a alteração envolve os outros funcionários, entre os quais analista, analista senior, consultor, consultor sénior, manager (gestor) e senior manager (gestor senior). Daqui a uns meses, terão funções mais específicas com uma referência a uma “família de cargos” e “subfamília”. Por exemplo, um senior consultant tornar-se-á senior consultant de “transformação funcional”, “engenheiro de software” ou de “gestão de projeto”.

A Deloitte tinha 181.500 colaboradores nos Estados Unidos a 31 de maio de 2025, de acordo com os últimos dados disponíveis. O ECO questionou a Deloitte Portugal se a mudança incluirá a filial portuguesa, mas até ao momento do fecho deste artigo não obteve resposta.