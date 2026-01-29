Kristin derruba 61 postes de muito alta tensão. Quase 800 quilómetros de rede danificados

A passagem da depressão Kristin por Portugal, na madrugada de dia 27 de janeiro, deixou fora de operação um total de 774 quilómetros de linhas de muita alta tensão da REN, o que corresponde a 7% de toda a Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, afirma a empresa que detém a concessão das redes de transporte e alta tensão.

“A tempestade derrubou um total de 61 postes de muito alta tensão e danificou muitos mais“, contabiliza a REN. O fenómeno meteorológico com maior impacto na infraestrutura da REN registado até hoje tinha ocorrido em 2009. Na altura, foram perdidos 25 apoios – menos de metade dos caídos na noite de dia 28 de janeiro.

Várias das dez linhas afetadas têm importância crítica, nomeadamente na ligação das Zonas Norte e Sul do Sistema Elétrico Nacional (SEN). Apesar disso, operações técnicas e medidas de prevenção adotadas nas horas que antecederam a chegada da tempestade asseguraram que “não houve quaisquer perturbações de abastecimento do SEN atribuíveis às infraestruturas operadas pela REN”, ressalva a empresa. A única exceção foram cortes de abastecimento de âmbito local junto à Subestação do Zêzere, que foi parcialmente destruída.

A depressão Kristin provocou ainda alguns danos na Rede Nacional de Transporte de Gás, mas também aqui sem consequência para a segurança do abastecimento. Os estragos mais evidentes ocorreram nas instalações de superfície do Armazenamento Subterrâneo do Carriço.

As várias áreas da empresa estão desde as primeiras horas totalmente empenhadas na total recuperação de todas as infraestruturas afetadas, em articulação com a E-Redes, Rede Elétrica de Espanha, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais autoridades relevantes, nomeadamente as autoridades governamentais. A reposição total dos postes só deverá acontecer dentro de algumas semanas, de acordo com um plano já traçado que implicou a realocação de todas as equipas disponíveis para os trabalhos agora considerados prioritários.

Quase 440 mil pessoas e empresas sem luz

Na manhã desta quinta-feira, pelas 10h30, a E-Redes, que gere as redes de baixa tensão no país (no fundo, as redes de distribuição), aponta que 439.000 clientes estão ainda sem luz, a maioria na zona centro.

A concessionária das redes de baixa tensão lembra que “a rede elétrica foi bastante impactada pelas condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Kristin na quarta-feira, causando vários danos na infraestrutura física de distribuição de eletricidade”, chegando a estar um milhão de clientes sem energia. Na atualização das 8 horas da manhã, a E-Redes contabilizava 450 mil clientes sem luz.

A zona de Leiria foi a mais afetada, já que se verificou a queda de postes e linhas de alta tensão, que demoram mais tempo a reparar, e que limitam o restabelecimento do abastecimento na média e baixa tensão, de acordo com a mesma empresa.

“A E-Redes tem equipas operacionais a trabalhar em contínuo no terreno, estando a haver um reforço de pessoas e equipamentos na zona Centro do país, vindos de outras áreas, continuando cerca de 1.200 operacionais no terreno”, indicou a empresa também no início da manhã.