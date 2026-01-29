Kristin: Forças Armadas envolvidas no apoio à população

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, disse hoje que as Forças Armadas estão envolvidas no apoio às populações prejudicadas pela tempestade Kristin, referindo ainda que houve estruturas militares afetadas.

“As Forças Armadas estão envolvidas no apoio à população civil, também neste caso, sendo que as próprias Forças Armadas receberam avultados os prejuízos, infelizmente”, afirmou Nuno Melo. O ministro disse ter dado instruções ao Exército para, no limite das suas capacidades, auxiliar a população civil.

Esta manhã, na Turquia, à margem da cerimónia que assinalou o início da construção do primeiro de dois navios reabastecedores e logísticos para a Marinha portuguesa, Nuno Melo foi questionado sobre os impactos da tempestade em Portugal nas infraestruturas das Forças Armadas, depois de a Base Aérea N.º 5, Monte Real, em Leiria, ter registado vários danos.

“Infelizmente os prejuízos são avultados e são avultados desde logo por uma base aérea em particular com equipamento danificado”, afirmou.

“Enquanto falamos, há militares do Exército e também da Força Aérea que estão empenhados, o alojamento de populações também está a ser assegurado pelas Forças Armadas”, afirmou, mais tarde, em declarações aos jornalistas no aeroporto de Istambul, Turquia, de onde vai regressar mais cedo para Portugal, adiando a ida à Polónia.

Nuno Melo adiantou que há ainda um caso “muito particular em Lisboa” em que o Exército acolheu 34 refugiados ucranianos em duas instalações.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados. Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.