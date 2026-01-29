Kristin: Montenegro salienta agilidade na resposta das seguradoras
De visita às zonas sinistradas, o primeiro-ministro salientou a solidariedade e capacidade das seguradoras junto dos seus clientes. Na Generali Tranquilidade e na Ageas as participações dispararam.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, salientou esta quinta-feira o papel das seguradoras entre os meios disponíveis para minorar os efeitos da depressão Kristin, que está a assolar o país nos últimos dois dias.
“Nesta fase de mobilização de meios de reparação temos a experiência das companhias de seguros que têm demonstrado solidariedade agilizando os mecanismos de reparação às pessoas e empresas com que têm contratos de seguros”, disse enquanto visitava áreas sinistradas.
Enquanto a Ageas recebeu 400 participações de sinistros até às 8 horas desta quinta-feira – quando tinha registado 170 ontem – a Generali Tranquilidade está a receber o triplo das queixas face a um período de condições meteorológicas normais.
Para a Generali Tranquilidade as ocorrências têm maioritariamente origem na zona Centro do país e os sinistros reportados envolvem, de forma predominante, danos materiais, em coberturas e telhados de habitações e empresas.
Patrícia Correia, Diretora de Sinistros da seguradora garantiu que “está a empenhar todos os esforços para prestar o mais rápido apoio às pessoas e empresas nossas seguradas”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Kristin: Montenegro salienta agilidade na resposta das seguradoras
{{ noCommentsLabel }}