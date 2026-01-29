Kristin: Montenegro salienta agilidade na resposta das seguradoras

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, salientou esta quinta-feira o papel das seguradoras entre os meios disponíveis para minorar os efeitos da depressão Kristin, que está a assolar o país nos últimos dois dias.

“Nesta fase de mobilização de meios de reparação temos a experiência das companhias de seguros que têm demonstrado solidariedade agilizando os mecanismos de reparação às pessoas e empresas com que têm contratos de seguros”, disse enquanto visitava áreas sinistradas.

Enquanto a Ageas recebeu 400 participações de sinistros até às 8 horas desta quinta-feira – quando tinha registado 170 ontem – a Generali Tranquilidade está a receber o triplo das queixas face a um período de condições meteorológicas normais.

Para a Generali Tranquilidade as ocorrências têm maioritariamente origem na zona Centro do país e os sinistros reportados envolvem, de forma predominante, danos materiais, em coberturas e telhados de habitações e empresas.

Patrícia Correia, Diretora de Sinistros da seguradora garantiu que “está a empenhar todos os esforços para prestar o mais rápido apoio às pessoas e empresas nossas seguradas”.