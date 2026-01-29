Depressão Kristin

Kristin: APS está a recolher informação sobre danos segurados

  • Lusa
  • 12:48
A Associação Portuguesa de Seguradores está a recolher informação junto das empresas do setor para apurar dados sobre o impacto da depressão Kristin "relativamente aos danos cobertos por seguro".

A mesma fonte da APS, associação que representa mais de 99% do mercado segurador nacional, indicou que "as equipas das empresas de seguros estão já no terreno a avaliar os prejuízos e a ajudar os clientes afetados" pela intempérie que provocou danos pessoais e materiais em várias regiões.

A mesma fonte da APS, associação que representa mais de 99% do mercado segurador nacional, indicou que “as equipas das empresas de seguros estão já no terreno a avaliar os prejuízos e a ajudar os clientes afetados” pela intempérie que provocou danos pessoais e materiais em várias regiões.

Reafirmou ainda a necessidade de se encarar os “eventos extremos da natureza e dos riscos catastróficos de forma integrada”, assim como a “disponibilidade do setor segurador para ser parte de uma solução abrangente que permita assegurar maior proteção aos cidadãos e empresas afetadas por estas catástrofes”.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Kristin derrubou 61 postes de muito alta tensão

Ana Batalha Oliveira,

Várias das dez linhas afetadas pela tempestade Kristin têm importância crítica, nomeadamente na ligação das Zonas Norte e Sul do Sistema Elétrico Nacional (SEN), avança a REN.

